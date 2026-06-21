柏蔚山千呎銀主盤減價「2球」 叫價2180萬重拍

環亞拍賣行發言人表示，北角柏蔚山2座高層C室銀主盤，面積1,066方呎，3房雙套連工人房套間隔，銀主早前開價2,380萬元，現減價200萬至2,180萬元推拍，較現時銀行估價3,184萬低1,004萬元或約32%，呎價20,450元。

該單位曾於2021年7月以4347.5萬元成交，當時買家向發展商一手購入，惟近年淪為銀主盤，將於本周二（23日）拍賣，同場共約62項物業可供競投。

忠誠拍賣行發言人表示，西沙井頭312號一個銀主盤，面積約724方呎，附連95方呎露台，銀主叫價410萬元推拍，呎價約5,663元。該單位業主早於2009年以190萬元購入，其後淪為銀主盤，該單位將於本周三(24日)拍賣，同場共有約34項物業可供競投。

黃開基拍賣行發言人指，元朗八鄉下輋73F號一個銀主盤，面積637方呎，開拍價180萬元，較銀行估價的320萬低140萬元或約44%，呎價約2,826元，將於本周三(24日)拍賣，同場共有約19項物業可供競投。