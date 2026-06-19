大潭紅山半島逾3000呎洋房 14萬租出
更新時間：10:10 2026-06-19 HKT
發佈時間：10:10 2026-06-19 HKT
發佈時間：10:10 2026-06-19 HKT
踏入租賃旺季，豪宅屋苑連錄租務個案，包括大潭紅山半島棕櫚徑雙號屋，面積3013方呎，新近以每月14萬租出，呎租約46元。
大埔白石角朗濤1座高層C室，面積2533方呎的4房戶，以13.4萬租出，呎租約53元。而跑馬地逸廬B座中層A5室，面積2049方呎，亦以9.5萬連車位租出，呎租約46元。
除豪宅單位外，中小戶亦受捧，中原分行副分區營業經理關偉豪表示，將軍澳維景灣畔2座中低層G室，面積784方呎，最新以2.9萬租出，呎租37元。
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