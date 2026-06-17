恒地申覆核香檳大廈重建 提5大論據「洗脫過往黃賭毒污名」

恒基持有的尖沙咀香檳大廈B座，早年申請重建1幢樓高35層酒店及商業綜合體，但上月闖城規會失敗，最新發展商再正式向該會申請覆核，爭取推翻城規會早前的決定，並提及香檳大廈過往曾長期與色情、毒品及罪案活動扯上關係，重建為酒店可消除長期負面影響。

稱重建可洗脫過往污名

今次申請人提出5大論據，當中包括原址香檳大廈長期存在黃、賭、毒等非法活動，重建可洗脫過往的污名，直接促進「社區健康、便利及一般福利」。

其他論據包括啟動市區更新催化劑，借鑒旺角及油麻地地區研究「規劃主導、地區為本」策略，成為私人市場參與尖沙咀舊區重建範例，解決與油麻地、旺角相似的都市衰落問題。

另外，恒地亦列舉了城規會近期批准的放寬發展的案例爭取支持，如油麻地分區計畫大綱圖修訂（2024年），取消「商業」地帶地積比率上限15倍，將建築物高度限制提升至主水平基準上的140米。

香檳大廈重建項目地盤面積約1.23萬方呎，恒基去年向城規會申請放寬發展密度及高限，以重建1幢樓高35層酒店及商業綜合體，樓高140米，提供餐飲場所、會議室及159個酒店客房，可建總樓面逾18.42萬方呎。不過，城規會早前否決有關申請，原因包括認為無足夠理據放寬地積比。

恒地強調，重建可提升香港旅遊承載力，若不批准放寬，房間數將由159間大減至約110至125間，加劇旅遊旺季近九成的酒店入住率壓力，與政府「無處不旅遊」的政策相違。

資料顯示，恒基自2011年起已密密收購香檳大廈單位業權，而B座直至2020年才收購逾8成業權，並在同年向土地審裁處申請強拍，直至2024年初以底價17.28億成功統一業權發展，歷時13年，該廈A座亦獲恒基持續收購當中。

美麗華酒店在去年曾公布與大股東恒基達成協議，將以31.2億收購香檳大廈權益，惟該交易其後告吹。

神劇《金宵大廈》原型 曾為知名尋歡地

香檳大廈位處尖沙咀市中心，曾是「鳳樓集中地」，獲日本媒體越洋介紹；多年前更因電視劇《金宵大廈》，以香檳大廈作為背景，成為旅遊「打卡」熱門地。

香檳大廈於1957年落成，樓齡69年，分為A及B座。該廈所在位置地皮，早年由何東家族持有，及後霍英東於1954年以113萬購入，興建10層高的商住大廈，是當時全九龍最高建築物，極具代表性，地舖賣相機及鐘錶等，樓上住客非富則貴，是鬧市中的豪宅。

曾是全九龍最高建築物

70年代最風光，明星在此出入，著名醫生聚集執業，惟80年代起逐漸衰落，更淪為黑幫及毒販場地。90年代中期，香檳大廈部分單位更被劃分為劏房經營「一樓一鳳」，大批內地妓女駐場，色情行業猖獗，吸引日本及外國媒體越洋報道及介紹。隨後，警方於2017年3月大規模反黑行動後，大廈內色情事業亦近乎絕跡。

直至2019年，無綫電視劇集《金宵大廈》的真實原型為香檳大廈，劇集以獨突橋段講述時空穿越，並帶有詭異離奇情節，大獲好評，片中並沒有於香檳大廈實地拍攝，但重塑大廈內情況，在播影期間經常展現香檳大廈外貌，令該廈成為「打卡」熱門地。由於廣受歡迎，電視台於2022年4月播出「金宵大廈2」。另外，電影《旺角黑夜》、《黑白森林》、《野獸刑警》及黃耀明《春光乍洩》MV亦在大廈取景。

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