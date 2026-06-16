北都21幅住宅地申寬高限 建2.23萬伙

土木工程拓展署最新向城規會「一口氣」申請放寬古洞北及粉嶺北合共21幅住宅地高度限制，包括粉嶺北8幅及古洞北13幅，高限增加4.55%至18.75%，涉及22380伙。

根據2022年獲批的規劃許可，該21幅用地原本容許的建築高度介乎(主水平基準以上．下同)80米至144.14米，最新放寬至85米至155米，幅度介乎4.55%至18.75%，而較大綱圖原有高限則高出6.25%至37.5%。

土拓署指，為降低建造成本並加快房屋發展，行政長官於2025年施政報告中宣布私人發展項目停車場總樓面面積的優化措施，容許地面不多於兩層停車場的總樓面面積獲全數豁免，同時取消興建地庫停車場作為豁免條件的強制要求。政府亦繼續鼓勵業界更廣泛採用「組裝合成」建築法，以縮短建造時間、加快整體房屋供應、減少人手需求和提升工地安全。

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