Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北都21幅住宅地申寬高限 建2.23萬伙

樓市動向
更新時間：15:43 2026-06-16 HKT
發佈時間：15:43 2026-06-16 HKT

土木工程拓展署最新向城規會「一口氣」申請放寬古洞北及粉嶺北合共21幅住宅地高度限制，包括粉嶺北8幅及古洞北13幅，高限增加4.55%至18.75%，涉及22380伙。

根據2022年獲批的規劃許可，該21幅用地原本容許的建築高度介乎(主水平基準以上．下同)80米至144.14米，最新放寬至85米至155米，幅度介乎4.55%至18.75%，而較大綱圖原有高限則高出6.25%至37.5%。

土拓署指，為降低建造成本並加快房屋發展，行政長官於2025年施政報告中宣布私人發展項目停車場總樓面面積的優化措施，容許地面不多於兩層停車場的總樓面面積獲全數豁免，同時取消興建地庫停車場作為豁免條件的強制要求。政府亦繼續鼓勵業界更廣泛採用「組裝合成」建築法，以縮短建造時間、加快整體房屋供應、減少人手需求和提升工地安全。

相關文章：財團申寬地積比北都建摩廈 暫涉19項目拔地起提供約10萬伙公私營房屋


 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
2026-06-15 16:13 HKT
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
影視圈
7小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
5小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 14:03 HKT
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
23小時前
搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」 乘客激讚：好實用！
搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」 乘客激讚：好實用！
生活百科
5小時前
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
影視圈
23小時前
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
足球世界
8小時前