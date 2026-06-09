200呎單位換冷氣 索價逾10萬天價 業主疑「被劏」 驗樓師予3大自救方法

踏入夏季，冷氣機一旦故障往往令業主大為頭痛。近日，有業主在網上大吐苦水，指家中分體式冷氣室外機損壞，竟面臨高達10多萬元的天價費用，認為極不合理。資深認證驗樓師賴達明（明哥）則向《星島頭條》表示，該索價「非常驚人」，建議業主可與承辦商磋商，或促請管理處推薦更多承辦商，以市場競爭的方式降低報價。此外，明哥提供3大途徑供業主申訴，又提醒準買家在入手新單位前，需考慮清楚未來可能的維修成本，以免支付額外費用。

強制吊船加天價報價 業主感被「宰割」

據該名業主在Threads上透露，單位實用面積為200多方呎，近日家中「一拖二」分體式冷氣室外機損壞，連同兩部室內機需進行更換，但更換冷氣過程困難重重。他表示，屋苑管理公司不允許搭棚，強制要求必須使用吊船進行維修。此外，管理公司推薦的承辦商報價驚人，單是一部冷氣機便索價6萬元，且不接受業主自備冷氣機；而租用吊船的費用亦高達3萬元。

業主續指，條款中更列明一項取消費用，即使因為雷暴等惡劣天氣而被迫取消吊船作業，業主仍需支付5,000元的取消費。他直言，更換冷氣總共卻要花費10幾萬元，整個過程極不合理，感覺被多方聯合「宰割」。

住戶熱議：寧願賣樓亦不維修冷氣

業主發佈相關經歷後，隨即引起大批住戶共鳴，有人直言，這類天價維修費在新型屋苑並不罕見，甚至形容該名業主6萬元的報價「其實唔貴」。他分享身邊朋友的誇張案例，指其朋友的屋苑換一部冷氣竟高達12萬元；若業主嘗試聘請外判公司接手，更會面臨諸多「魔鬼細節」阻撓。最終，該名朋友為免日後再受折磨，選擇在第二部冷氣損壞前將單位賣出。

驗樓師：6萬報價或包含裝修工程

根據上述業主情況，記者致電兩位冷氣維修師傅查詢，其中一位表示，6萬元一部冷氣機算比較貴；另一位則解釋，「維修外機風險大，若裝後1個月有問題，出外牆檢查時又要聘請吊船公司，因此承辦商一定會報價較高，留一筆錢方便後續工作。」

除此之外，明哥亦直言，「200呎單位的冷氣匹數不會很高，市面買一部都是1萬多元，這個價錢的確是天價。」不過他認為，該6萬元報價有機會包括其他裝修工程，他提醒，更換分體式冷氣的費用不只是簡單換機，因為連接室外製冷機與室內送風機的喉管，常被藏於假天花、木殼或牆身內，在更換時，師傅可能需要清拆這些裝修，完工後再重新還原。因此，他建議業主與承辦商協商溝通，這些工程是否包含在6萬元的報價內。

至於吊船成本，明哥表示通常為1萬多元至3萬元不等，且受多種因素影響；搭棚費用則一般需數千元。今次個案費用高昂，關鍵在於管理公司不准搭棚，且可能需「外聘」吊船，而非使用大廈本身的吊船，導致成本更高。

業主可循3大途徑申訴

面對不合理的天價維修單，業主並非只能「任人宰割」。明哥建議業主可循以下途徑自救：

1. 聯絡業主立案法團： 吊船屬公用設施，收費不合理會影響所有業主。業主應主動向法團反映，要求法團介入，與管理公司商討降低費用，並引入更多承辦商以增加競爭，打破壟斷。

2. 向民政事務處求助： 若與管理公司或法團協商無果，業主可向負責大廈管理事務的民政事務處求助，要求介入協調，審視收費及整個維修程序的合理性。

3. 向物業管理業監管局投訴： 如果懷疑管理公司在過程中存在嚴重疏忽或不當行為，可向物業管理業監管局投訴，要求調查管理公司在管理過程中是否有失職之處。

如果懷疑管理公司在過程中存在嚴重疏忽或不當行為，可向物業管理業監管局投訴，要求調查管理公司在管理過程中是否有失職之處。

近年製冷機位置有3大改進設計

為了改善工人在外牆檢修的危險與困難，明哥指出屋宇署已制定多項法規。近年新落成樓宇的設計，已普遍將冷氣室外機安置於更便於維修的位置，大大提高了維修效率並降低了業主的負擔。他提到現時主要有以下三種改進設計：

1. 維修窗和冷氣機平台設計

設計上預留通道，工人可通過單位內的維修窗（例如從廚房或浴室的窗戶）直接爬出冷氣機平台進行工程，不需要搭棚或吊船。

2. 露台天花板設計

適用於設有較大露台的單位。將製冷機收納在容易觸及的位置，例如安裝在單位露台的天花板上，工人只要在露台工作即可維修。

3. 「三合一」露台設計

將露台、工作平台和冷氣機平台合併。製冷機直接放置在露台上，而不需要懸掛在大廈外牆，維修人員可直接站在露台上進行維修和檢查。

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