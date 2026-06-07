西貢匡湖居連特大花園1850萬成交 持貨29年賺近四成

二手市場交投活躍，世紀21奇豐區營業董事廖振雄表示，西貢匡湖居4期雙號屋，面積1,323方呎，連1,311方呎特大花園，開價2,000萬放售，議價後以1,850萬成交，呎價13,983元。據了解，原業主於1997年以1,338萬購入上址，持貨29年易手，帳面獲利512萬或38.3%。

銀湖．天峰兩房828萬售出

中原分行資深區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山銀湖．天峰8座中層G室，面積541方呎，屬2房間隔，開價約840萬放盤，議價後以828萬獲換樓客承接，呎價15,305元。據了解，原業主於2009年以368萬購入單位，持貨約17年轉手，帳面獲利約460萬或1.3倍。

中原區域營業經理王勤學說，元朗新元朗中心1座頂層連天台戶成交，面積466方呎的2房戶，叫價688萬放盤，吸引上車客「零議價」成交，呎價14,764元。原業主於2023年以566萬買入，持貨不足3年轉手，帳面賺122萬或21.6%。

愉景新城獲換樓客即睇即買

美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣愉景新城9座中層C室，面積477方呎，原業主於2016年以520萬購入後一直作收租用途，對上租約每月租金約1.5萬，直至租客遷出後，隨即推出市場放租及放售，最新吸引換樓客即睇即買，並以648萬購入，呎價約13,585元，以該單位購入價計10年間帳面獲利約128萬或24.6%。

利嘉閣分行高級經理凌健朗稱，中環莉景閣中層B室，面積約333方呎，採2房間隔，吸引內地客議價後以578萬低市價購入，呎價約17,357元。