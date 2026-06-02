Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞太區數據中心投資創新高 世邦魏理仕：港租賃受雲端及金融機構帶動

樓市動向
更新時間：11:25 2026-06-02 HKT
發佈時間：11:25 2026-06-02 HKT

世邦魏理仕最新報告指出，亞太區數據中心投資於2025年達創紀錄的116億美元，電力供應成為決定新增產能落地的關鍵因素。

在香港，租賃需求持續增強，主要由超大規模雲端服務供應商（CSP）、中國內地科技及電商企業，以及金融機構帶動。跨國銀行及國際金融機構的擴張需求，加上對營運韌性的日益重視，令市場活動加快。

空置率逐步下降

市場需求兩極化，部分租戶搶先進駐新落成的高規格設施，另一部分中短期租用較舊的資產容量作為過渡。此趨勢擴大現代與傳統數據中心的差距。市場需求持續，及短期新供應有限，預期未來12至18個月空置率逐步下降。

新發展主要集中於葵涌及將軍澳等，長遠供應則以北部都會區的沙嶺數據設施群為核心。該項目預計提供約25萬方米總樓面，2029年投入運作。

世邦魏理仕香港工業及物流部主管黎尚文表示，AI正從根本上重塑亞太區基礎設施需求，電力供應成為關鍵。即使面對供應及技術限制，來自金融機構及超大規模營運商需求仍具韌性，北部都會區成為焦點。」

錄約6%至8%溫和增長

整個亞太區方面，一類專注AI的雲端服務供應商「Neoclouds」正冒起，為AI運算提供高效能基礎設施。隨着AI需求加速增長，市場從傳統樞紐轉向具電力優勢的地區，包括馬來西亞、澳洲及印度，重塑數據中心版圖。香港及新加坡市場成熟，錄約6%至8%溫和增長，主要源於發展限制，而非需求不足。馬來西亞柔佛實際運營容量按年大增53%，領先亞太區；墨爾本增長37%，反映傳統樞紐以外的強勁擴張勢頭。

世邦魏理仕亞太區研究部主管蔡詠嘉表示，亞太區數據中心市場正經歷重大重組，增長由傳統第一梯隊市場轉向具電力優勢的地區。隨着AI應用加速，亞太區將繼續成為全球最重要的增長區域之一，在電力保障及AI就緒的市場中提供吸引機會。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
20小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
18小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
14小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
23小時前
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
00:51
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
社會
2小時前
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
15小時前
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
即時娛樂
2小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
12小時前
法官斥責被告邱鎮濠以沾上沙子的手指插入女事主下體，行為污穢惡劣。資料圖片
男侍應草地兩姦醉娃 曾以手指沾沙粒唾液插陰 官斥行為污穢惡劣 判囚5年
社會
18小時前