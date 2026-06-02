亞太區數據中心投資創新高 世邦魏理仕：港租賃受雲端及金融機構帶動

世邦魏理仕最新報告指出，亞太區數據中心投資於2025年達創紀錄的116億美元，電力供應成為決定新增產能落地的關鍵因素。

在香港，租賃需求持續增強，主要由超大規模雲端服務供應商（CSP）、中國內地科技及電商企業，以及金融機構帶動。跨國銀行及國際金融機構的擴張需求，加上對營運韌性的日益重視，令市場活動加快。

空置率逐步下降

市場需求兩極化，部分租戶搶先進駐新落成的高規格設施，另一部分中短期租用較舊的資產容量作為過渡。此趨勢擴大現代與傳統數據中心的差距。市場需求持續，及短期新供應有限，預期未來12至18個月空置率逐步下降。

新發展主要集中於葵涌及將軍澳等，長遠供應則以北部都會區的沙嶺數據設施群為核心。該項目預計提供約25萬方米總樓面，2029年投入運作。

世邦魏理仕香港工業及物流部主管黎尚文表示，AI正從根本上重塑亞太區基礎設施需求，電力供應成為關鍵。即使面對供應及技術限制，來自金融機構及超大規模營運商需求仍具韌性，北部都會區成為焦點。」

錄約6%至8%溫和增長

整個亞太區方面，一類專注AI的雲端服務供應商「Neoclouds」正冒起，為AI運算提供高效能基礎設施。隨着AI需求加速增長，市場從傳統樞紐轉向具電力優勢的地區，包括馬來西亞、澳洲及印度，重塑數據中心版圖。香港及新加坡市場成熟，錄約6%至8%溫和增長，主要源於發展限制，而非需求不足。馬來西亞柔佛實際運營容量按年大增53%，領先亞太區；墨爾本增長37%，反映傳統樞紐以外的強勁擴張勢頭。

世邦魏理仕亞太區研究部主管蔡詠嘉表示，亞太區數據中心市場正經歷重大重組，增長由傳統第一梯隊市場轉向具電力優勢的地區。隨着AI應用加速，亞太區將繼續成為全球最重要的增長區域之一，在電力保障及AI就緒的市場中提供吸引機會。