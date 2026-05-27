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中洲大坑道項目申縮則 伙數增1.9倍至176伙

樓市動向
更新時間：11:01 2026-05-27 HKT
發佈時間：11:01 2026-05-27 HKT

中洲位於大坑道4至4C號的住宅項目，最新向城規會提交申請，在總樓面維持不變情況下，將平均單位面積縮少65%，以提供176伙中小型住宅，對比2022年初獲批的大單位發展方案，單位數目大幅增加約1.9倍。

批建1幢30層高住宅

上述項目佔地面積約1.84萬方呎，2022年初獲批以地積比5.687倍進行發展，以興建1幢30層高住宅，涉及61伙單位及76個車位，總樓面約10.47萬方呎，單位平均面積約1717方呎。

不過，最新發展商向城規會提交申請，在地積比、層數及樓面面積均維持不變情況，將平均單位面積由約1717方呎，大幅縮減逾65%至約595方呎，令單位數目增加至176伙，較2022年初獲批方呎大幅增加約1.9倍，預計可以容納458人。

根據發展商向城規會提交的申請指出，自從項目規劃申請獲批之後，一直積極進行詳細設計及落實工作，是次就已核准方案作出修訂，主要是回應最新的市場趨勢及應對本港持續的房屋需求，透過調整單位平均面積及戶型組合以增加單位數目。

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