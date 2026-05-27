16個指標屋苑5月估價上揚 美孚新邨漲逾4.5%稱冠 一個屋苑錄「11連升」

5月整體入市氣氛向好，銀行繼續調高多個屋苑單位的估價。據《星島》追蹤20個指標屋苑單位估價，於5月共有16個單位估價按月報升，上升幅度0.53%至4.56%，其中荔枝角美孚新邨單位升幅最大，並屬今年第3度錄得沒有屋苑單位估價按月下跌。

今年5月有16個屋苑單位的銀行估價錄升幅，幅度約0.53%至4.56%，雖然相較上月19個估價上升屋苑，在數量上稍微減少，但屬連續第2個月沒有指標屋苑估價下跌，為今年2月及4月之後第3度出現該情況。月內有4個屋苑單位按月估價維持不變，而整體升幅對比上月屋苑單位估價介乎0.12%至5.04%的增幅就維持相約水平。

當中荔枝角美孚新邨百老滙街22號中層A室，面積1000方呎，最新估價報1331萬，按月增58萬，幅度達4.56%，為指標屋苑中最大。該單位估價於去年12月報1188萬，今年起保持升勢，累增143萬或逾12%。

按月升幅第2大的屋苑單位為九龍灣德福花園，面積493方呎，估價由上月的575萬增加26萬至本月的601萬，按月漲4.52%，並升穿600萬水平成近年高價。馬鞍山新港城A座低層5室亦錄明顯的按月升幅，單位面積579方呎，估價於今年3月到4月都保持於683萬，在5月成功「由穩轉升」，增加27萬或3.95%。

荃灣中心一年累升24%

值得一提的是，荃灣中心1座廣州樓高層A室，面積418方呎，為20個追蹤屋苑中唯一錄11連升的一個屋苑單位，估價於去年6月報336萬，平穩向上至最新5月的418萬，前後增加82萬，累積升幅達24%。

4個屋苑單位估價按月不變

月內另有4個屋苑單位估價按月保持不變，包括位於北角的城市花園9座中層C室及和富中心10座低層A室，面積分別581及1335方呎，估價連續兩個月報854萬及2134萬，維持於近年高位。而鴨脷洲海怡半島23座美軒閣中低層B室估價同樣於今年4月和5月保持於824萬，單位面積590方呎。第4個估價不變屋苑為大角咀港灣豪庭7座中層A室，面積353方呎，最新估價524萬。