二手連錄上車客入市購貨 馬鞍山新港城450萬易手

近日整體交投氣氛向好，不少準買家加快入市上車作業主。中原分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城B座低層06室，面積348方呎，2房間隔，議價後以450萬易手，呎價約12931元。

新買家為上車客，見單位間隔合用，位置方便，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2015年以408萬購入上述單位，持貨約11年，是次轉手帳面獲利42萬離場，單位期內升值約10.3%。

LP6每呎1.5萬售出

利嘉閣分行經理楊友銘稱，將軍澳日出康城LP6 3座高層J室，單位面積約307方呎，屬於1房連開放式廚房間隔，望樓景。據了解，新買家為外區上車客，議價後以475萬成交，呎價15472元。

祥益區域董事黃慶德表示，屯門兆禧苑C座低層8室，面積351方呎，獲區內客垂青，主要鍾情單位附雅致裝修，收樓後即可入住，節省一筆裝修開支，故以315萬（自由市場價）購入自住，呎價為8974元，屬市價成交。

據了解，原業主於2023年以約328萬（自由市場價）購入，持貨未足3年，轉手帳面虧蝕約13萬。

山麗苑4年升值50%

中原高級分行經理麥偉成表示，粉嶺山麗苑E座高層4室，面積385方呎，開價約330萬，議價後以居二市場價318萬易手，呎價8260元。新買家為上車客，見單位價錢合理，間隔合用，即入市單位自住。

麥偉成續說，據了解，原業主則於2022年以212萬購入上址，持貨約4年，現轉手帳面獲利106萬離場，單位期內升值50%。