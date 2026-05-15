東涌第106A區住宅地截標 至少收6份標書

今個財年推出的首幅住宅用地今截標，為東涌第106A區地皮，就現場所見，至少6財團入標，包括嘉華、中國海外及建灝，另有不知名財團。

建灝地產行政總監林綺華表示，項目位於臨海地段，雖然當區仍在發展中，但認為發展規模合適，而且經濟環境適合，故有意入標。認為現時樓市開始復甦，對前景有信心，未來會繼續留意不同地皮，主要考慮住宅地。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇說，項目位處新發展，能享海景，是次按市場價入標。樓市放面，近期一手每日都錄多宗成交，對後市睇法正面。

資料顯示，東涌第106A區（東涌市地段第54號），地皮位處新填海區臨海位置，鄰近私樓東環及昇薈等，地盤面積約15.23萬方呎，涉及可建總樓面約53.5萬方呎，料提供990伙。綜合市場最新估值約9.6億至14.93億元，每呎樓面估值約1,800至2,800元。