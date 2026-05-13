受惠專才入市及人幣走強 美聯：上月內地買家成交急增逾47% 創兩年來新高

隨着政府全面撤辣、人民幣匯價走強，以及越來越多內地專才「轉租為買」，內地買家在港置業明顯增加。美聯研究中心綜合土地註冊處資料顯示，按已知買家姓名的英文拼音分析，4月內地買家於本港一、二手住宅市場的註冊量合共錄約1892宗，按月大增約47.7%，創兩年以來新高，並且連續14個月超越千宗水平，創2010年有紀錄以來最長。

內地買家註冊量主要來自一手市場

美聯分析師岑頌謙表示，2月底中東緊張局勢升溫之後，本港樓市交投依然向好，4月一手私宅及二手住宅註冊量創兩年新高，內地買家入市動力亦相當強勁，註冊量急增主要來自一手市場，期內錄約1032宗，按月急升約95.8%。

至於二手住宅則錄約860宗，按月亦增加約14.1%，其中南昌站匯璽以19宗居榜首；愉景灣以約10宗躋身第二位，大圍名城、西營盤翰林峰與薄扶林貝沙灣分別錄9宗、8宗及7宗，排名第三至第五位。

市建局紅磡庇利街/浙江街項目於今日起招收意向書，共提供1200伙。

料今年註冊量超越去年

首4個月累計，內地買家註冊量達5777宗，相當於去年全年13906宗的41.5%。隨着多項利好因素持續，包括人民幣走強增加內地買家購港樓意欲，加上內地專才及高淨值人士將本港視為資產配置、自住及子女留學的重要據點，預期今年內地買家註冊量將超越去年，再創新高。

事實上，近日二手市場持續錄內地客入市個案。美聯分行高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳天晉2期5A座低層B室，面積約837方呎，屬3房連多用途房間隔，單位以1550萬放盤約4個月，近期獲內地買家洽購，議價後以1542萬成交，呎價18423元。

港置分行高級聯席董事郭詠詩表示，香港仔中心海瑩閣一個低層單位，面積約438平方呎，屬2房間隔，單位約1個月前以540萬放售，最終議價後獲內地客以505萬承接，呎價約11530元。