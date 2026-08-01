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亞馬遜據報提前完成對OpenAI 500億美元投資 獲約5%股權

商業創科
更新時間：14:58 2026-08-01 HKT
發佈時間：14:58 2026-08-01 HKT

亞馬遜已完成對OpenAI承諾的500億美元投資，取得該AI初創企業約5%的股權，正式成為其核心戰略投資者之一。按此推算，OpenAI的最新估值已飆升至8,520億美元。

亞馬遜今年2月底宣布投資OpenAI，當時僅立即投入150億美元，剩餘350億美元原計劃在OpenAI上市，或在AI技術上取得重大突破達成後注入。據該公司提交的監管文件顯示，亞馬遜第二季投入了137億美元，並在6月底後追加213億美元。

兩大預設條件均未觸發

據報，亞馬遜在兩大預設條件均未觸發的情況下，已提前全額投資OpenAI。據英國《金融時報》引述知情人士報道，OpenAI已於本周收到最後一筆投資款項。此舉不僅為長期處於高投入、高消耗狀態的OpenAI補充了龐大的資金彈藥，更將雙方關係從單純財務投資，深化至涵蓋AI晶片供應、算力資源及雲端服務等多個層面的戰略同盟。

值得注意是，亞馬遜在重金投資OpenAI的同時，亦是其最大競爭對手Anthropic的核心投資者。財報顯示，亞馬遜向Anthropic承諾的投資總額最高可達330億美元，目前已實際投入180億美元。
 

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