與蔡崇信和平離婚 吳明華曾任美國運通高層 入主球隊重塑WNBA商業價值

阿里巴巴（9988）集團主席蔡崇信與妻子吳明華宣佈和平離婚，結束近30年的婚姻，聲明指兩人在相互尊重的前提下共同作出離婚決定，並維持緊密且專業的合作關係。事實上，吳明華出身自台灣政商家族，本身也是擁有豐富商業經驗的女強人，曾任美國運通高層，她在2019年接手WNBA紐約自由人（New York Liberty）後，展現出卓越的營運與品牌重塑能力，一方面投入資源提升球員待遇與設施，又簽下多位頂級球星，令紐約自由人在2024年首奪WNBA總冠軍。

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祖父吳三連為台灣政商巨頭

吳明華家族背景顯赫，綜合傳媒報道指，她的祖父吳三連，是台灣政商界與新聞界德高望重的人物。吳三連早年留學日本，除了是台灣首任官派台北市市長，更是叱咤一時的「台南幫」精神領袖，一手創辦了《自立晚報》、台南紡織及環球水泥等企業，在台灣政商兩界擁有舉足輕重的影響力。

吳明華的父親吳得民則深耕學術界，是計量經濟學領域的權威，曾任美國堪薩斯大學經濟學系主任，更發明了著名的「Wu Test」。據報吳明華在父母安排下，接受了最頂級的精英教育，畢業於美國名校勞倫斯中學，隨後在史丹福大學取得國際關係學士與國際政策研究碩士雙學位，並順利拿下哈佛大學MBA。

吳明華擁有史丹福大學國際關係學士與國際政策研究碩士雙學位，以及哈佛大學MBA，畢業後加入商界，曾任美國運通亞洲區副總裁。 法新社

無限支持蔡崇信跟馬雲創業

畢業後，她加入美國運通（American Express），一路晉升至亞洲區副總裁。她曾派駐香港，並在此期間結識了當時在瑞典投資公司任職的蔡崇信，促成了兩位金融界精英的婚姻。1999年，蔡崇信放棄金融界的事業，到杭州加入阿里巴巴成為創始人之一，與馬雲打拼。據報當時吳明華對丈夫的選擇給予無條件支持，後來亦曾加入阿里擔任集團顧問，為支付寶的早期推廣出謀獻策。

2019年，蔡崇信及吳明華以23.5億美元收購了NBA布魯克林籃網隊和WNBA紐約自由人隊的全部股權，外界此時開始見識到吳明華的商業手腕。

據報在吳明華接手前，WNBA長期被視為缺乏商業價值的「附屬品」。自由人隊甚至被前老闆趕出紐約市，只能在水平較次級的場地作賽，球員待遇與曝光率也處於谷底。但吳明華察覺到，這不是女性運動員實力不濟，而是體育市場的包裝與資源分配出了問題。

投入資源提升球員待遇及設施

她上任後推出大刀闊斧的改革，首先將自由人隊帶回紐約地標巴克萊中心，與NBA籃網隊共享頂級主場資源，投入資源提升球員待遇與設施，並簽下多位頂級球星。她斥資8000萬美元打造全景訓練基地，為球員提供客場包機與科學化醫療，徹底打破了女子職籃長期的資源劣勢。

她又善用文化行銷，將「徹底擁抱布魯克林」作為核心策略，把球隊從單純的體育競技，轉化為結合時尚、娛樂與酷兒文化（Queer Culture）的「潮流盛宴」，成功讓自由人隊的比賽已成為紐約炙手可熱的社交場合。

助紐約自由人2024年首奪總冠軍

2024年，紐約自由人拿下首個WNBA總冠軍，成為聯盟最具話題性與商業價值的隊伍之一。吳明華去年受訪時指，自由人隊的估值在2030年中期有望突破10億美元大關。

吳明華與蔡崇信2024年10月慶祝球隊奪冠活動上露面。法新社

吳明華與蔡崇信的離婚聲明提到，包括布魯克林體育娛樂公司（Brooklyn Sports and Entertainment）、布魯克林籃網隊或紐約自由人隊的業務營運均不會受影響。蔡崇信將繼續擔任布魯克林體育娛樂公司的董事長，吳明華則繼續擔任副董事長。蔡崇信將繼續擔任布魯克林籃網隊的領隊（Governor），吳明華則繼續擔任紐約自由人隊的領隊。

