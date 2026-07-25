特朗普不滿Google等科企遭巨額罰款 揚言將對歐盟加徵關稅 「美國不是歐洲的提款機」

歐盟委員會早前指Google違反數碼市場法，濫用市場支配地位，判罰8.9億歐元（約80億港元）。美國總統特朗普發文稱，歐盟對美國科技企業不公平地徵收罰款，將對歐盟的貿易手段展開301調查，並威脅對歐盟加徵新關稅。

特朗普周五在社交平台Truth Social發文，批評歐盟先後對蘋果、Meta及亞馬遜等企業處以巨額罰款，現時又沒給合理解釋的情況下判罰Google10億美元，令Google的總罰款達180億美元。

他形容，歐盟的做法是違法和不符合道德標準，掠奪美國企業和納稅人，強調美國不是亦不會容許成為歐洲的「提款機」。美國將就歐盟搶掠美國企業及納稅人行為展開301調查，他威脅稱會盡可能最快對歐盟貨物加徵高額關稅。

Google此前被指利用搜尋引擎優先推薦自家服務，使競爭對手處於不利地位，歐盟委員會決定對其搜尋業務開罰4.6億歐元；另外，Google也因限制應用程式開發商引導消費者前往Play Store以外的平台購買服務或內容，因而再被歐盟罰款4.3億歐元，總共被罰8.9億歐元。

至於特朗普政府近期已多次動用301條款作為貿易工具，包括以涉及強迫勞動為由，宣布對包括歐盟在內60個經濟體加徵10%至12.5%關稅。

