AI初創企業家身家暴升 成財富管理新血 諾亞控股藉擴大服務謀增長

隨著內地AI初創陸續籌備在港上市，這些公司創辦人的身家亦水漲船高。財富管理公司諾亞控股（6686）旗下Olive資產管理全球首席執行官彭靜表示，此為公司接下來的主要目標客戶，因為公司本身已投資這些企業，以及從財富角度來看，這是公司要服務的客戶，但很多公司仍未上市，或剛上市且仍受制於禁售期。諾亞首席執行官殷哲指出，公司與這些企業家建立的信任來自多個接觸點，包括投後管理、分享行業所見、設立未來信託架構等，而此需時轉化。

助客戶商討公司上市架構 設家族信託

諾亞旗下ARK香港總經理陳昆才表示，就這些財富新貴，公司會向他們講解投資理念及建議更長周期的投資配置，這些企業家以往會投資熱門資產。諾亞旗下Glory（榮耀傳承）首席執行官高揚指出，被Olive資產管理所投資的企業會在上市前商討未來公司架構，如企業、員工股權激勵計劃，及後會協助高管設立家族信託架構和治理，公司希望由服務單點，擴展至企業和生態圈。

建立對沖策略 防股份解禁沽壓

彭靜透露，公司很早投資SpaceX，在該股上市後公司內部與投行洽談，冀以衍生品對沖，降低解禁時股價下跌風險，而事實上公司帳面已「賺好多倍」。陳昆才建議，投資者避免新股掛牌後高追，以及投資超長期債券，因為利率風險大。

規避估值過高AI股

不少AI公司上市後不停增發股權，陳昆才指二級市場帶來紅利交接和流動性衝擊；而個別股份增長很好，但估值特別高就要關注風險。他認為，市場要分辨是AI概念，抑或是周期性，另就產品更新能力、客戶群體、是否處於新資本周期等3方面，判斷是否為好的公司。他提醒，如果成長價值和市場感知之間存在差異，即是「可能成長價值未爆發，市場感知已上去」，便可能要迴避。