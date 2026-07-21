滙恒整合第一擊引大反差 涉7大部門 恒生高層掌6個 滙豐主管反需匯報｜獨家

滙豐控股（005）年初完成私有化恒生銀行後整合香港職能部門第一擊。市場消息透露，近期滙控將旗下滙豐香港及恒生的7個職能部門逐個整合。在新安排下，兩行相關職能部門由其中一行主管全權統領，並向集團上級匯報香港該部門情況，而是次微妙之處在於絕大部分部門均由恒生主管成為將領，即滙豐同一部門主管需向恒生一方匯報，與過去予人恒生需聽命滙豐的印象來個大反差。至於滙控此舉後會否有下一着行動，則要拭目以待。

主要整合中後台部門 涉企業傳訊、風險監控等

綜合市場消息透露，滙控在私有化恒生後，為了精簡香港市場的架構，近期將滙豐和恒生屬於中後台支援性質的職能部門進行整合，並已向兩行相關部門發出內部通知最新人事任命。是次主要涉及7個職能部門，包括企業傳訊部、公司秘書及企業管治部、風險監控及合規部、資訊科技部、內部審計部，財務部，以及營運總監。在新安排下，一改本來由滙豐及恒生兩行相關職能部門主管各自向集團上級匯報的做法，改由一人負責統一匯報。

消息指出，在整合後的7個職能部門中，有6個部門都是由恒生一方擔任新安排下的最高主管，負責直接向集團上級匯報兩行有關部門情況，而滙豐同一部門原來的主管則需向恒生一方匯報。當中，僅營運總監的職能是由滙豐一方領軍，因適逢恒生營運總監趙蕙雯退休。消息續指，雖然有關人事新任命，大部分由恒生一方跑出，但其實當中有一些本身是此前從滙豐借調去恒生。

滙豐：新主管探討加強兩銀行協調

滙豐發言人回覆查詢表示，集團致力於通過旗下兩家標誌性銀行服務香港，私有化恒生銀行能夠提升整體的能力，並推動增長，更好地服務現有和新客戶。獲委任的新主管（團隊）將會探討加強兩家銀行之間合作和協調的機會，將兩行優勢更有效率地服務客戶。

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