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月之暗面發布中國最大參數AI模型 據報能力逼近美國頂尖對手 運行成本僅三分一

商業創科
更新時間：10:19 2026-07-17 HKT
發佈時間：10:19 2026-07-17 HKT

中國「AI六小虎」之一的AI初創企業月之暗面（Moonshot）發布大型語言模型Kimi K3，據英國《金融時報》報道，該模型擁有2.8萬億參數，是中國至今規模最大的AI模型，能力被指已接近Anthropic等美國前沿AI實驗室，反映中美頂尖AI模型差距正在收窄。

報道指，Kimi K3將以開放權重模型形式免費提供下載。參數數量通常代表模型神經網絡規模，數量愈高，一般意味模型能力愈強。Anthropic未披露旗下模型參數，但業界估計其旗艦模型Claude Opus 4.8約有1.5萬億至2萬億參數。

月之暗面發布新一代模型Kimi K3，參數規模達到2.8萬億，是中國至今規模最大的AI模型。(網頁畫面截圖)
月之暗面發布新一代模型Kimi K3，參數規模達到2.8萬億，是中國至今規模最大的AI模型。(網頁畫面截圖)

編程及Agent測試勝Opus 4.8

月之暗面公布的測試結果顯示，Kimi K3在多數編程及通用AI Agent基準測試中，表現超越Claude Opus 4.8及OpenAI GPT 5.5。不過，在大部分測試中，K3仍落後於Anthropic更強大的Fable模型。該模型早前因美國對其黑客能力提出憂慮，曾被Anthropic短暫暫停。

K3發布或挑戰市場過往共識，即中國AI模型在性能上落後美國8至12個月。雖然美國最新模型在最複雜任務上仍然領先，但愈來愈多美國科技投資者及企業高層警告，中美AI模型差距正在收窄。

中國模型運行成本較低

除能力提升外，中國AI模型的價格亦對美國閉源模型構成壓力。美國頂尖AI公司近年投入數千億美元建設基建及訓練模型，今年亦開始向企業客戶收取更高費用。據Anthropic網站顯示，公司將於9月把Opus 4.8價格提高50%，至每100萬輸入token 3美元、每100萬輸出token 15美元。

相比之下，月之暗面、DeepSeek等中國AI公司推出開放權重模型，用戶可下載、修改及部署，運行成本亦較低。例如，月之暗面上一代Kimi K2.6模型成本約為Anthropic Opus 4.8的三分之一。

月之暗面估值傳315億美元

據報，月之暗面正籌備新一輪融資，估值約315億美元；DeepSeek亦正以約710億美元估值展開新一輪融資。相比之下，Anthropic在5月最新融資估值達9650億美元，OpenAI最新估值亦達8520億美元。

 

 

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