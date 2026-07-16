新地觀塘商場改名「The ANGLE」 首階段開放六成樓面 冀打造動漫新地標

新鴻基地產（016）旗下位於觀塘巧明街98號、原名「三布目」（Scramble Hill）的商場，重新命名為「The ANGLE」。商場總建築面積約50萬平方呎，共11層，提供逾200間商店。新地指，The ANGLE瞄準市場對動漫遊戲及特色餐飲的需求，盼將其打造為全港標誌性的動漫潮流與休閒生活地標，當中人氣餐廳及潮玩娛樂品牌佔整體約六成。

打造首店經濟 引首駐港商戶

新地代理租務部副總經理孫雅茵表示，項目策略性打造「首店經濟」，引入多間首度登陸全港及進駐九龍或九龍東的商戶，包括全港首間過萬呎卡牌玩具旗艦體驗館「HobbyLand x BattleGround」、全港首間誠品動漫主題概念店，以及全港首間「LBUY」潮流生活輕食概念店，三大遊戲機中心巨頭TAITO STATION、NAMCO及冒險樂園亦同場進駐。

暑假率先試業 正積極招商

新地指，商場目前正積極進行招商及商戶進駐籌備，計劃分兩階段開幕，今年暑假率先試業，第三季陸續進駐，首階段開放約60%樓面，以餐飲為主力。孫雅茵提到，餐飲方面引入首度登陸香港的咖啡品牌「M Stand」、日本連鎖牛肉飯專門店「松屋」九龍東首店、屯門名物「雲川米線．紅薯粉」九龍首店等話題品牌。

新地代理寫字樓租務部總經理盧經緯表示，項目基座為雙座甲級寫字樓The Millennity，提供約65萬平方呎辦公空間，相信寫字樓的跨國商務與白領客群將為商場帶來龐大且穩定消費力。

劃分四大主題空間

新地指，The ANGLE 包含空間、視角及匯角三大概念，並劃分為「Anime ANGLE」、「Food ANGLE」、「Pet ANGLE」及「Your ANGLE」四大主題空間，分別聚焦動漫娛樂、美食餐飲、寵物友善及個人休憩專區。為配合開幕，商場8月亦推出活動包括《超人英雄展》、《爆旋陀螺X亞洲盃港澳區選拔賽》及「Cantopop Party」等。