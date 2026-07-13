新地完成收購廣州天匯廣場 成全資持有項目

新地（016）宣佈，早前向富力地產（2777）及合景泰富（1813）收購其各自持有的廣州天匯廣場項目三分之一權益，有關交易已完成。新地已全資持有該項目，包括由其一手打造、總樓面面積達100萬平方呎的IGC商場，以及總樓面超過52萬平方呎，以及提供超過300間房間的廣州康萊德酒店（Conrad Guangzhou）。

集團表示，是次交易按市場價格進行。除支付對價外，亦會妥善處理合資項目公司多年來的稅務及債務問題（新地原僅持有三分之一權益）。該項目座落於廣州珠江新城核心CBD，周邊匯聚甲級寫字樓、高端住宅及星級酒店，且直通地鐵獵德站，成為天河及琶洲片區的購物熱點。

對發展前景充滿信心

展望未來，商場將不斷豐富零售品牌組合，並緊貼最新消費趨勢，推出Grab & Go美食市集及主題街區。商場亦會善用優質江景資源，為廣州引進更多餐飲首店品牌，打造家庭一站式消費目的地。此外，新地亦會積極與獵德社區深度共創，進一步提升大眾觀光打卡、國際文化體驗及高端文旅的綜合享受。

新地表示，對天匯廣場的發展前景充滿信心，將持續投入資源及強化營運表現，充分發揮新地於大型綜合發展項目上的優勢，致力推動天匯廣場成為廣州以至大灣區的零售休閒地標。