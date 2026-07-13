「港車北上」在港投保佔比僅14% 生意流向內地險企 業界歸咎宣傳不足失先機

香港在2023年落實「港車北上」，並引入「等效先認」車險保單，方便港人車主在港投保一張保單便覆蓋兩地保障，惟至今3年，大部分車主都偏向經中介或自行直接向內地保險公司投保，令本港保險公司這方面業務量不多。業內人士粗略估算，香港車主在港投保的佔比僅約14%，相信與業界欠積極、宣傳不足、車主誤解在內地投保更好有關。業界料透過加強推動及宣傳，將有助提升港人車主在港投保比例。

業界人士：個頭開得唔好

港車北上的等效先認保單面世3年，儘管已經過優化，惟港人車主還是喜愛向內地保險公司投保，多於幫襯香港保險公司。

業內人士指出，港車北上車主在港投保的比例雖已有所增加，但比例仍偏低，現時估算有關佔比僅14%（此前約13%），大部分生意直接流向內地保險公司，認為這個情況歸因於「個頭開得唔好」，失卻先機，因最初等效先效保單的設計，是必須香港車主在原有的車險保單上，強制附加「內地機動車交通事故責任強制保險（交強險）」，並可按需要選擇額外投保內地的車輛商業保險（商業險），以提高保障。

項目 香港保險公司投保（等效先確認保單） 内地保險公司投保(交强險) 投保便利性 在現有香港車保上附加/獨立購買/經中介公司處理 中介公司轉介或自行向内地保險公司購買 保費（交強險部分） 一般較貴，以6座一下私家車為例，保費800至1200元 保費差異可達4成，最低約600至800港元 保障額（交强險） 每次事故20萬人民幣 同等 額外商業險 可加溝第三者責任險（最高可達500萬或以上）及車上人員責任險 同樣可加購，保費通常較具競爭力 理賠處理 由香港保險公司或中介公司跟進 由中介公司或内地保險公司跟進 對香港保單影響 或影響香港原有保單的無索償折扣(NCD) 不影響香港原有保單的NCD

兩地保單有效期或有錯配

不過，兩地保單有效期或有錯配情況，所以初期一些中介主要替香港車主直接向內地保險公司投保。及至2025年等效先認保單設計才獲改善，毋須綁住原有車險保單，車主可獨立購買等效先認附加險。目前雖有22間保險公司參與等效先認保單，但不少公司因收益不高而欠缺積極性。

有市場人士稱，等效先認未獲港人車主受落，除因國內車險產品比較多外，一開始買車險就有30%NCD（無索償折扣），相當於七折買保單，但香港的NCD卻是累積計算。惟隨着日子過去，兩地NCD計算的費率異差會收窄。至於在港買等效先認保單有何好處，他就直指若港車北上發生事故，回港後可經由香港保險公司代為處理索償，如有問題，保單持有人他亦可向保監局反映。

香港保險業聯會一般保險總會主席張健強認為，香港車主較少購買等效先認保單，或與宣傳力度不足有關，加上車主誤以為內地買保單較好，其實保障無分別。他期望業界加強推動及宣傳，並開發更多產品選擇予車主。他指，經香港中介銷售的等效先認保單正持續增加，未來在港投保比例可望提升。

就港人車主少在港投保，保險界立法會議員陳沛良指，港車北上的驗車服務由兩家驗車公司包辦，它們並代理購買內地交強險，即使保費未必平過在港投保，但車主驗車時可順便投保較為方便；同時內地險企透過代理於小紅書成功招攬港車主直接購買內地保單。然而，在港投保優勢是萬一北上車主出事，可經由香港保險公司處理索償。