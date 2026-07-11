95%短劇AI生成及後製 內地演員爆失業潮 出賣肖像權才有戲拍 「收臉價低至100元」

男星吳啟華早前透露，已將肖像權授權給製作方，讓對方將以他20歲時模樣打造AI電影，自己完全不用親身拍攝，表示酬勞不錯，並稱AI影像和真人演出可以並存。然而殘酷的現實是，內地影視圈受AI衝擊而爆發結構性失業潮，有短劇演員由月入兩三萬（人民幣，下同）淪為回鄉耕田。有學者指出，AI對綠葉演員構成替代壓力，但影視行業本身收縮，包括首季票房腰斬、長劇投資縮減，才是更根本問題。

吳啟華的案例，只是AI「買臉」交易的冰山一角。事實上，此類買斷肖像權交易在影視圈已流行一段時間。短劇演員吳維斌表示，各大演員通告群中此類事件逐漸增多，價格從500元至1500元不等，多數是一次性永久授出肖像權。有劇組在尋找演員拍短劇同時，「捆綁」演員肖像權，同意者才能參演。

抖音、小紅書等社交平台上，「人臉素材招募」消息同樣十分活躍。有招募群中短劇「收臉」價格低至100元，僅要求提供2至3張照片、簽署授權協議，全程約10分鐘即可完成。

「大部分明星失業」登熱搜

一邊是肖像權買賣火熱，一邊是影視圈演員集體失業潮。6月微博之夜上，知名演員董子健拿着獎杯認真向全場自我介紹，坦言近期檔期全部空閒，歡迎業內主創找自己拍戲。其後另一個知名演員劉昊然更坦率地說「找我工作，謝謝各位導演」。據圈內消息，他已140多天未接到劇組邀約。隨後「大部分明星失業」話題登上微博熱搜，十多間媒體相繼轉發。

短劇演員月入3萬變回鄉耕田

小演員失業新聞更是比比皆是。28歲青海演員張小磊表示，2023年底開始拍攝短劇，曾參與一兩百部作品，月薪約兩三萬。2026年春節後受AI技術衝擊，真人短劇數量驟減，他陷入無戲可拍困境，最終選擇回鄉耕田。女演員宇書田表示，當前行業市道低迷，製作方壓價情況普遍，演員開價四位數，劇組往往還價至三位數。不少同業不願大幅割價，寧願暫時停工，亦不接受低價接戲。

AI仿真人短劇單集成本數千元

演員失業潮背後，是AI技術對影視生產邏輯的根本性重塑。可夢智能（北京）科技CEO熊昺輝表示，AI仿真人短劇單集成本控制在數千元級別，而同體量真人短劇單集成本通常在數萬元級別，AI可將成本降低70%至80%。製作周期方面，AI仿真人短劇完整製作周期平均可控制在兩周以內，真人短劇則需約兩個月，製作周期平均縮減超過三分二。

根據《2026中國網絡視聽產業白皮書》，今年第一季度中國微短劇市場總上線量達12.8萬部，其中AI生成或深度參與製作的劇集佔比超過95%，真人短劇開機量按年驟降67%。與此同時，橫店影視城群演接單量下滑37%，中等沒有名氣演員片酬平均下降40%。

沒名氣及新人演員最受衝擊

經濟學家宋清輝表示，AI生成內容日趨成熟後，以經典IP、已故演員數碼形象或虛擬人物擔任主演的作品有望逐步增加，對真人演員特別是沒有名氣的演員和新人形成替代壓力。但他認為AI更多替代標準化、可複製的表演，複雜情感表達和即興創作仍離不開真人演員，未來行業將明顯分化，具備演技和個人特色的演員仍具競爭優勢。

宋清輝指出，影視行業本身的收縮是更根本的結構性問題。首季全國綜合票房118.79億元，按年跌51.29%；長劇投資收縮，資本更注重項目回報率，影視作品立項數量減少，演員崗位隨之下降。加上短視頻、短劇及AI內容快速崛起，用戶注意力被分流，傳統影視行業面臨流量和廣告收入雙重擠壓。

短劇《風聲之雙生迷局》導演張楠則認為，行業正經歷大力度轉型，精品劇將大量湧入，淘汰刻板的戲劇模型。過程中難免影響演員和製作團隊，但他不認為整個演員行業會敗落，未來仍有希望。他指現階段除了純AI劇以外，真人拍攝項目對於以AI代替部份演員，仍然持謹慎態度，因為計及前期準備、後期製作及AI團隊成本之後，實際上未必划算。