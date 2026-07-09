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理大夥日本光學企業HOYA推「三重增強設計」鏡片 臨床證實兒童近視不加深

商業創科
更新時間：15:55 2026-07-09 HKT
發佈時間：15:55 2026-07-09 HKT

香港理工大學與日本光學企業HOYA宣布正式推出全新「三重增強設計」（DIMS TED）近視控制鏡片。理大臨床數據顯示，該鏡片能有效控制兒童近視，而理大亦表示相關專利授權為大學帶來龐大的知識轉移收入，成為本港產學研成功落地的標竿案例。

適用年僅4歲早發性近視兒童

是次發布的新一代DIMS TED鏡片，建基於雙方在2018年共同研發的專利技術。理大眼科視光學院副教授謝欣然指出，新技術透過縮小中心光學區及增強離焦度數，能提供更強的近視離焦訊號 。在一項涉及196名4至12歲香港兒童的首12個月臨床試驗中，配戴新鏡片的兒童不僅能有效抑制眼軸過快增長，其平均近視度數更未有加深 。研究更首度證實該技術適用於年僅4歲的早發性近視兒童。

香港理工大學與日本光學企業HOYA宣布正式推出全新「三重增強設計」（DIMS TED）近視控制鏡片。
香港理工大學與日本光學企業HOYA宣布正式推出全新「三重增強設計」（DIMS TED）近視控制鏡片。

成最大及最成功產學研案例

理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒在會上指出，理大與HOYA自2012年起合作，而且今次合作是理大至今最大及最成功的產學研案例。他透露，該項目的專利授權收入目前在理大科研成果轉化收益中穩居第二，而有關收益亦會重新回饋學校以支持進一步的科研發展，加速技術突破。

HOYA鏡片董事總經理關國強在會上亦表示，上一代採用DIMS技術的鏡片至今已在全球逾50個國家發售，累計銷量超過1,500萬副 。而新一代產品將以更高階的市場定位推出，期望能進一步應對全球日益嚴重的近視問題。

面對港人北上消費及內地平價鏡片的競爭，關國強指出兒童近視控制屬於醫療級別產品，加上年幼學童往往無法準確且即時地表達佩戴時的不適或視力模糊，因此驗眼、長期追蹤及鏡片定位的準確性至關重要。他期望理大的權威性能說服家長對本港專業視光師的判斷與跟進服務保持信心，從而維持產品在本地零售市場的競爭力。

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