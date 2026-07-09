鍾培生揚言打造亞洲卡牌中心 挑戰秋葉原 豪租2.2萬呎巨舖 月入千萬才收支平衡

「百億富三代」、HKTCG創辦人鍾培生過往在電競領域累積豐富的流量變現經驗後，最新轉戰實體卡牌交易，甚至計劃將香港打造成亞洲卡牌交易中心，目標直指日本秋葉原。針對HKTCG的業務，鍾培生接受《星島頭條》專訪時歸納為三大核心：文化、收藏及零售，並直言「最快、最直接賺錢的一定是零售，零售賺了錢，資金先流出來，之後再將這個錢推到文化和收藏，慢慢做下去」。

針對HKTCG的業務，鍾培生接受《星島頭條》專訪時歸納為三大核心：文化、收藏及零售，並直言「最快、最直接賺錢的一定是零售，零售賺了錢，資金先流出來，之後再將這個錢推到文化和收藏，慢慢做下去」。

自揭簽約至開業 僅籌備3個月

鍾培生坦言，對於這個項目最大的挑戰是「沒有零售經驗」，而且「將卡牌從愛好轉化為生意的時間太短了」。他自揭時間線，已經20年沒有玩過卡牌，去年7月首次首次接觸Union Arena卡牌、同年11月萌生開店念頭，再從今年2月與iSQUARE簽約、3月3日交場、5月已開業，「很多人籌備一年甚至兩年，我們只是籌備了3個月」。

卡牌付費率較電競行業更高

對於電競領域與實體卡牌交易的最大共通點，他指「都是年輕人喜歡的東西、都是高消費娛樂」；不過，商業邏輯截然不同，「電競的付費率不是100%，但卡牌是100%付費率，一個人玩卡牌都需要付費」。更深層差異在於IP控制權，鍾培生的電子競技公司HKES大部分業務在騰訊旗下，變現需透過騰訊體系，與遊戲公司存在利益衝突；反觀卡牌，「我已經買了你的產品，然後再去推銷，直接賺取利潤，版權問題沒有太多涉及，利益衝突也沒有太多」。

至於選址尖沙咀iSQUARE整層2.2萬呎舖位，租金成本不菲。鍾培生透露，每月需要達到8位數字營業額才能收支平衡，但解釋指「這裡非常方便，遊客區極旺」，而且是直通地鐵站的商場。

業務關鍵在於資訊差和信用

目前HKTCG提供抽卡、直售、拍賣及卡位展示等多種服務，而鍾培生將業務歸納為三大核心：文化、收藏及零售。若將抽卡業務與傳統零售相比，他認為關鍵在於「交易的資訊差和信用」，「人們最怕買到假貨，信譽高的公司可以賣貴一點，收購時也能以較低價格拿貨。」他舉例，如同手錶、名酒、字畫等收藏品，「我有隻手錶，我去深水埗不知道會賣給誰，還是去中環大的錶行，哪怕收購價低一點，但起碼知道是一定收到錢」。

拉攏秋葉原最大買取店成會員

鍾培生更揚言，HKTCG「第一個對手就是秋葉原。」，並拉攏秋葉原最大買取店Blue Rocket成會員，該店一個月生意達9位數字日圓（約483萬港元）。他提到，秋葉原雖是動漫文化聖地，但同一個品牌有很多不同分店，「他們有太多不同的間數，也是做遊客生意，日本人在改規則方面，是沒有我們香港人那麼靈活的」。

他認為，香港相對秋葉原有3大優勢，分別是關稅較少、資金進出容易，以及歡迎外國遊客。他特別指出，日本大部份卡牌網站只有日文，需要自行翻譯，「你要用代購網站，你有關稅，你沒有日本信用卡是買不到東西」，而HKTCG提供普通話、英文、繁體中文服務，未來更有機會擴展至日文及韓文。

提供場地及營銷 支援不同會員

除了Blue Rocket之外，HKTCG更引入主力做《海賊王》及《寶可夢》系列卡買賣的收藏家Mikaeru，以及其他專業卡牌買家作為會員。鍾培生表示，HKTCG提供場地、營銷配套及原廠貨源支援會員，「因為我們這個品牌拿到貨，可以確保他們有充足貨源」，而會員需繳交營運費、入會費及行政費，具體條款視乎不同人而定。

他解釋，「這行太大，有幾十隻IP，只是BANDAI都已經有6隻，你有一個IP就700萬，做4、5個就達數千萬規模，但每一樣東西都要做得很深。」如果每個IP都要自己親自插手，「我是沒有時間去擴張，讓香港再次有一個國際的品牌、有一個國際的集中地」。

最終方向是「下一個Pop Mart」

對於第一批收藏家參與展示，目前暫不收費。「他們給予我們充分信任，我們會獎勵給他們，第一批支援我們的永遠都會免費給他們，日後有新人就會考慮收費。」目前HKTCG已與順豐合作，設有存倉位置，在店內劃出1,000呎讓其團隊駐場，「在香港沒有人不認識順豐，他們做物流，交給他們就會很放心」。

展望未來，他指HKTCG最終方向是想打造「下一個Pop Mart」，可能走向上市、被收購或打造成長期家族資產，「還在了解中，應該在年底前會公佈」。他又透露，現在每周工作近百小時，信奉「力不到不為財」，「最賺到錢的那一班都是最勤力的那一班，也是一個星期上班七日那一班」。

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