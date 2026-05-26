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台積電領台股市值急升 超越印度成全球第五大股市

商業創科
更新時間：11:06 2026-05-26 HKT
發佈時間：11:06 2026-05-26 HKT

受惠於晶片製造商台積電（TSM）股價急升，台灣股市市值已超過印度，成為全球第五大股市，僅次於美國、中國內地、日本和香港。據彭博彙編數據顯示，截至周一，台灣股市市值攀升至4.95萬美元；相反，印度股市市值已降至4.92萬億美元。台灣加權指數今早暫升31點至43675點，今年以來則累升近五成。

市場對AI極度樂觀

據彭博報道，台積電受惠於AI領域的蓬勃發展，股價今年累升約49%，且其在台灣股市基準指數中佔比約42%，市場集中度極高。因此，台股市值飆升反映了市場對AI的極度樂觀，而印度則正面臨能源成本飆升、企業盈利增長放緩，以及缺乏與AI建設直接相關公司的困境。

報道又引述富蘭克林鄧普頓基金經理廖亦平指出，台股市值不斷攀升，從根本上反映了其在科技硬件領域的高度集中，而科技硬件目前正處於AI投資周期的核心，「那些對科技硬件依賴程度較低的市場，正日益被台灣和韓國等科技硬件密集型市場的光芒所掩蓋」。

台灣新法規對台積電有利

此外，新法規也對台積電有利。台灣金融監管機關上月提高了境內基金投資單一股票的上限。根據新規，僅投資台灣股票的基金，可將其25%淨資產投資於任何一家在台灣證券交易所權重超過10%的上市公司，高於此前的10%上限。

目前，只有台積電符合上述標準。摩根大通在一份研究報告中表示，這項變更可能有助於吸引超過60億美元的資金流入台灣市場。
 

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