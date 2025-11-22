聯儲局副主席稱AI熱潮穩健 不會步科網泡沫後塵

美國聯儲局副主席傑斐遜(Philip Jefferson)相信，當前與人工智能(AI)熱潮不太可能重演千禧枓網泡沫爆破的情景，主要原因是AI相關公司已經是成熟企業且有實際盈利。

聯儲局最近的一份報告顯示，約30%的受訪者認為投資者對AI情緒的轉變是美國金融體系和全球經濟的一個突出風險。傑斐遜指，投資者對AI公司的熱情出現在金融系統「健全且有韌性」的背景下。

未嚴重依賴債務融資

他表示，與投機性的網絡泡沫時期不同的是，AI公司迄今為止並未嚴重依賴債務融資。有限的槓桿使用「可能會減少對AI情緒轉變通過信貸市場傳導至更廣泛經濟的程度」。他說，如果未來在AI基礎設施的投資需要更多債務，正如一些分析師預測的那樣，「AI行業的槓桿率可能會增加—如果對AI的情緒轉變，損失也可能增加。我將密切關注這一發展趨勢。」

傑斐遜又補充，人工智能可能會以戲劇性且「顛簸」的方式改變世界，儘管現在還太早，無法確切判斷對勞動力市場、通脹和貨幣政策會有甚麼影響。