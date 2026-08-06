「抱冬瓜」︱網民用「天然冰枕」降溫助眠 半夜爆炸臭水四濺

每到炎夏，內地社交平台便有人重提和分享「抱冬瓜睡覺降溫」的話題，近日網民談及「抱冬瓜」，說的不是它多有效多純天然，而是苦主分享「炸瓜」悲劇，抱著的冬瓜突然爆開，酸臭瓜汁亂噴。有專家教路如何買好的「天然涼枕」，減低「炸瓜」風險。

細菌分解瓜肉產生氣體

過去不時有網民分享「抱冬瓜」降溫妙法，聲稱零耗電又能帶來冰感助眠，最重要是可以循環使用夠省錢。

不過，近日更多人把焦點放在「炸瓜」受害者身上，有網民發帖表示「抱冬瓜」入睡至半夜，冬瓜突然爆炸，大量腐臭汁水伴著瓜肉亂飛，把床被弄得一塌糊塗。



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帖文獲很多遭遇同樣慘劇的苦主留言，分享「炸瓜」經驗，個個直呼好崩潰和太臭了。

中國康復研究中心中醫康復科主任楊祖福表示，冬瓜含水量達95%以上，能快速吸收體表熱量。但人抱著它入睡，等於為冬瓜製造一個「恆溫孵化箱」，加上人體的汗液、肢體反覆摩擦，易令冬瓜表層蠟質保護膜受損，細菌、黴菌侵入。

配合溫暖潮濕環境，受細菌入侵的冬瓜微生物大量滋生，瓜肉的糖分及有機物被分解，持續釋放二氧化碳等氣體，壓力不斷上升後便會突然「炸瓜」。

楊祖福指，如要體驗冬瓜這種天然冰枕消暑，要懂得「揀瓜用瓜」：