「淘淘氧棉」衛生巾疑藏黑色蟲卵 標榜消毒級衛生標準

內地衛生巾品牌「淘淘氧棉」近日被指有衛生問題，有消費者反映自己在拆封使用時發現產品表面有疑似黑色蟲卵的物體，引發社會對女性生理用品安全的關注。

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內媒《錢江晚報》報道，事主陳玉（化名）於7月7日在湖南省耒陽市的佳福樂生活超市購買一包「淘淘氧棉」旗下天山白系列的6片裝夜用衛生巾。據其聲稱，當時產品包裝完好，但至7月26日拆封使用時，陳女士在多片衛生巾內發現有黑色小點，經仔細辨認，確認是死蟲和蟲卵。

陳女士表示，該衛生巾的生產日期為2026年2月3日，至今出廠不足半年，且家中冷氣長開，不可能保存不當。陳女士續說：「這款產品宣傳是國標消毒級，我長期使用，出於信任才持續選購」，一款嶄新的消毒級衛生巾在密封包裝下內部出現蟲體，讓她十分疑惑。

事發後，陳女士曾聯絡淘淘氧棉官方旗艦店，但客服以「非本店購買」為由，讓其自行聯絡線下超市或包裝上的廠商。隨後，陳女士於社交平台發佈維權影片，有自稱品牌廠商客服的帳號提出讓陳女士將問題產品寄回，或安排工作人員上門核驗。但考慮到私隱安全，同時無法核實對方真實身份，陳女士未有同意該方案。與此同時，陳女士陸續有20多個影片被品牌方以「侵犯名譽權」為由投訴下架。

淘淘氧棉官方客戶回應傳媒查詢時表示，目前暫未收到陳女士的對應投訴記錄，如情況屬實，需將產品寄回生產廠家作專業檢測或安排工作人員上門核實。

陳女士表示，該自稱品牌廠商客服的帳號曾向其索取電話，但至今未有接到任何跟進來電，目前她已向桂林市場監管部門舉報，並撥打內地非緊急政務服務熱線「12345」（又稱市長熱線）投訴。

據悉，「淘淘氧棉」由桂林潔伶工業有限公司生產，其中天山白系列定位為高端純棉消毒級產品。但於內地社交平台小紅書上，有不少消費者發文稱在包裝內發現頭髮、蟲卵等異物，或使用後感到異常痕癢。

不少消費者亦聲稱自己購買的衛生巾藏有異物。

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