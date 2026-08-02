布洛阿特峰︱10人攀山隊遇雪崩全罹難 中國隊員王鍾遺體尋獲
更新時間：23:00 2026-08-02 HKT
發佈時間：23:00 2026-08-02 HKT
發佈時間：23:00 2026-08-02 HKT
上周四（7月30日），世界第12高峰、海拔超過8047米的布洛阿特峰（Broad Peak）發生雪崩。由尼泊爾裔英國籍知名登山家尼馬爾·普爾賈（Nirmal Purja）率領的10人國際登山隊遭遇雪崩，隊員全部遇難。
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王鍾挑戰「十四峰」計劃
內地《揚子晚報》報道，巴基斯坦阿爾卑斯俱樂部於今日（2日）通報，救援隊尋回4具遺體，並已運至海拔5600米的一號營地，當中包括中國登山者王鍾。
報道指，王鍾正在挑戰攀登全球14座海拔8000米以上高峰的「十四峰」計劃，此前已經完成12座山峰，布洛阿特峰是他挑戰的第13座海拔8000米以上的山峰。
根據救援隊無人機偵察和後續回收報告，王鍾的遺體與尼馬爾和兩名雪巴向導一起，在布洛阿特峰一號營地下方一側的位置。雪崩發生在約6600米處，隊員被雪崩沖下數百至千米後，部分遺體停較低位置。救援隊隨後將遺體回收並運至一號營地。
王鍾遺體與雪巴嚮導一起
王鍾上月4日剛完成登頂南迦帕爾巴特峰，這是他的第11座8000米級高峰。隨後，他登頂加舒爾布魯木Ⅱ峰，完成第12座挑戰。布洛阿特峰本應是他的第13座，剩餘最後一座為西藏的希夏邦馬峰。
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