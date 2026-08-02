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南海衝突︱《解放軍報》文章引毛詞批菲律賓 「小小寰球，有幾隻蒼蠅碰壁」

即時中國
更新時間：15:50 2026-08-02 HKT
發佈時間：15:50 2026-08-02 HKT

中菲兩國上月再於南海爆發衝突，讓區域局勢再度緊張。《解放軍報》周日（2日）刊發「鈞聲」署名文章《中方加強黃岩島管控合法合理》，內文引用已故中共領袖毛澤東詞句，批菲律賓是「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」。

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文章先指，菲律賓近期在中國領土黃岩島劃設所謂「領海基線」，妄圖為2016年那場非法仲裁「續命」，並掀起新一輪煽動炒作。此種充滿挑釁意味的惡劣行徑，嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《聯合國憲章》及《聯合國海洋法公約》等國際法，再度暴露出一些菲律賓政客不斷生事、攪亂南海的醜陋面目。 

菲律賓指中方向菲方公務船射水砲，中方指菲方船隻侵闖中國海域操作正當合法。 菲律賓海岸防衛隊
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中菲雙方人員再在南海仁愛礁爆發衝突。菲律賓海軍FB
中菲雙方人員再在南海仁愛礁爆發衝突。菲律賓海軍FB
中國海警船在黃岩島附近訓練。
中國海警船在黃岩島附近訓練。
菲律賓「平民」在黃岩島附近水域放浮標。 美聯社
菲律賓「平民」在黃岩島附近水域放浮標。 美聯社

批菲國政客不斷生事

8月1日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島領海、領空及週邊海空域組織海空聯合演訓，是針對當前南海局勢及個別域內國家破壞地區和平穩定的必要行動。

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文章稱，一些菲律賓政客為個人骯髒私慾，公然違反《南海各方行為宣言》，屢次三番背棄既有共識。從四處鼓譟非法「南海仲裁案裁決」，到炮製出台所謂「海洋區域法」企圖以國內立法形式固化所謂「裁決」；從單方面提交涉南海外大陸架劃界案，到頻繁派遣船隻沖闖黃岩島、慫恿漁船到黃岩島潟湖非法作業……菲方頻繁地滋事滋事，嚴重侵犯中方領土和主要力量。

菲國97前從提未黃岩島領土要求

文章再強調，黃岩島是中國固有領土。中國對黃岩島的主權，歷史經緯清晰可辨，法理依據鐵證如山。菲律賓的領土範圍已由一系列國際條約所確定，黃岩島從來不在其中。菲方也曾多次公開承認這一點，在1997年之前從未對黃岩島屬於中國提出異議，從未對黃岩島提出領土要求。

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這次菲律賓劃設所謂「領海基線」，完全是圖窮匕見後的又一次無理取鬧。其妄圖用一番非法無效的操弄，竄改黃岩島的主權歸屬。

文章最後寫道：「小小寰球，有幾隻蒼蠅碰壁。我們要奉勸菲方儘早迷途知返，恪守迄今對中方作出的各項承諾，為穩定雙邊關係作出切實努力。同時，我們也要嚴正警告那些企圖在南海攪亂生事、興風作浪的勢力，在維護南海和平穩定的問題上，中方「工具箱」裡的選項豐富而有力。任何危害中國主權、安全、發展利益的險惡圖謀，都將遭到堅決回應和迎頭痛擊。」

「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」出自毛澤東於1963年1月9日作的《滿江紅·和郭沫若同志》。詩詞中的「幾個蒼蠅」是一個比喻，並沒有指代具體確切的數字。

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