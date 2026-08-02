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神舟二十三號｜黎家盈見證「太空水稻」結穗 創全球首次在軌兩代培育紀錄｜有片

即時中國
更新時間：11:11 2026-08-02 HKT
發佈時間：11:08 2026-08-02 HKT

中國太空站（天宮）內培育的「太空水稻」實驗迎來歷史性突破。據中國載人航天工程辦公室發布的最新《天宮TV》畫面，神舟二十三號乘組航天員近日已正式對在軌生長的水稻進行採樣工作。這項名為「空間水稻多代遺傳穩定性與環境適應性調控的分子機理研究」的實驗，旨在完成全球首次太空水稻「連續兩代培育」，為未來深空探測的原位糧食生產奠定基石，而香港首位載荷專家黎家盈早前亦有參與記錄這項航天壯舉。

微波爐大小的「太空農田」

本次實驗使用的「太空農田」，實際上是一個體積僅相當於微波爐大小的生命生態實驗模塊。實驗特別設計了對照組：一類是從未上過太空的「純新手」種子，另一類則是2022年在空間站收穫、並在地面繁育了三代的「太空世家」後代。

實驗同時設有種子播種（有性繁殖）與再生稻模式（無性繁殖）兩組對照。在水稻生長期間，港產載荷專家黎家盈曾親自掌鏡拍攝水稻在微重力下結穗的情況，細心記錄太空中的「這一抹綠色」。

凍存負80度將帶回地面分析

最新畫面顯示，神舟二十三號航天員正細緻地採集稻穗和種子，部分樣品隨後被放入零下80℃的超低溫設備中凍存，待後續隨返回艙帶回地面，由科學家進行表型和分子層面的綜合分析。

中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究員鄭慧瓊指出，這項實驗是全球首次在軌道上連續培養兩代水稻，對於解析長期空間微重力環境對植物遺傳穩定性的影響，具有無可估量的科研價值。

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