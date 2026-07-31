雲南虎跳峽｜巨石滾落江中遊客慌忙逃命 景區防山泥傾瀉今起緊急閉園｜有片

旅遊勝地雲南香格里拉著名景點「虎跳峽」驚傳落石險情。周四（30日）景區附近突發山泥傾瀉及巨石滾落，大批遊客需緊急撤離保命。受持續強降雨影響，為防範滑坡等次生災害，虎跳峽景區宣布自今日（31日）早上8時起全面臨時閉園，重開時間另行通知。

暴雨致邊坡不穩景區封閉

據內地傳媒報道，30日上午9時許，有遊客在虎跳峽景區遊覽時，目擊不遠處山體發生局部塌方。遊客王女士憶述，當她們抵達最佳觀景點拍照時，工作人員已迅速拉起警戒線。隨後現場傳出巨大聲響，大量巨石滾落波濤洶湧的江中。伴隨着工作人員的急促哨聲，大批在棧道上的遊客慌忙向反方向狂奔撤離，場面驚險。

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虎跳峽景區事後澄清，落石地點實為未開放的「無人區」，與遊客棧道相隔一個隧道，遊覽區域並未直接受波及，日常巡查亦由無人機進行。

然而，由於昨晚（30日）當地持續降雨，導致景區部分路段邊坡穩定性顯著下降，發生落石及滑坡等次生災害的風險急增。為保障廣大遊客的人身安全，景區管理方經慎重研究後，決定於今日（31日）上午8時起實施臨時閉園。

當地氣象部門亦發出警告，指香格里拉全市31日仍有陣雨，地質災害氣象風險達三級（風險較高）。由於正值暑假旅遊旺季，呼籲正身處雲南或計劃前往當地的港人旅客，密切留意官方的最新開放通報，切勿冒險前往危險區域。