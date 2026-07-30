八一建軍節前夕 楊振寧遺孀翁帆新疆看望老兵︱有片
更新時間：15:26 2026-07-30 HKT
發佈時間：15:26 2026-07-30 HKT
發佈時間：15:26 2026-07-30 HKT
八一建軍節前夕，已故著名物理學家楊振寧的遺孀翁帆，近日赴新疆喀什看望老兵。
根據官媒發布的視頻，翁帆在喀什市人民醫院親手為老兵掀開紗布，送上鮮花。老兵欲起身道謝，她連忙擺手阻攔，輕聲說道：「不用起來，不用起來」。
據報道，3年來，翁帆始終堅守老兵光明公益事業，持續為邊疆退役老兵提供免費白內障復明幫扶，是自治區退役軍人關愛基金會特別顧問。
本月27日，第三屆「愛心光明行 情暖老兵心」公益活動在喀什啟動，計劃為200名退役軍人及其直系親屬、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬和病故軍人遺屬實施白內障手術。
諾貝爾物理學獎得主楊振寧去年10月18日去世，享年103歲。
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