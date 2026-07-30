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伊朗局勢｜也門胡塞武裝研紅海收費 傳中國船隻獲豁免

即時中國
更新時間：09:02 2026-07-30 HKT
發佈時間：09:01 2026-07-30 HKT

消息人士向路透社透露，伊朗支持的也門叛軍「胡塞武裝」正考慮對駛經紅海南端曼德海峽的商船徵費。據報中國船隻可獲豁免相關費用。

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旨在常態化徵收國際水道通行費

胡塞武裝上周一才宣布對沙特阿拉伯實施海上封鎖。路透社引述消息人士表示，胡塞武裝正研究向大部分駛經曼德海峽的船舶收通行費，目前尚未確定實施時間。航運要道曼德海峽水道狹窄，連接紅海南部與亞丁灣。

據區內知情官員透露，胡塞武裝官員本月早前赴伊朗出席最高領袖哈梅內伊的葬禮時，伊朗官員已與他們討論向曼德海峽過境船隻徵收通行費的問題。消息人士說，該計劃旨在使有關當局向國際水道徵收通行費的做法常態化，並進一步向美國施壓。他們補充說，中國船隻將免繳此類費用，胡塞武裝也支持這項安排。

相關新聞：伊朗局勢｜沙特原油運輸成本增幅逾倍 需避「雙峽」繞行非洲 

也門政府：胡塞擬設收費專責機構

另據消息人士透露，中國已與胡塞武裝直接接觸，尋求確保中國油輪能安全駛經紅海南部水域。中國是沙特石油的全球最大買家。不過，中國外交部並未證實曾與胡塞武裝談判，僅稱正密切關注紅海局勢。

國際承認的也門政府的資訊部長埃爾亞尼也指胡塞武裝在伊朗指導下，着手建立一套針對通過紅海及曼德海峽的船隻的收費機制，包括設立負責收費的專責機構。埃爾亞尼說，胡塞武裝「意圖將全球最具戰略意義的海上航道之一，變成資助該民兵組織軍事與恐怖活動的固定資金來源」。

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