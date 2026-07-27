基因編輯療法︱6歲女接受試驗後死亡 上海衛健委介入調查

國際頂級學術期刊《科學》日前披露，一名6歲女童去年3月在上海交通大學醫學院附屬新華醫院接受基因編輯療法試驗後死亡。死訊一直未被公開報道，相關研究今年2月竟繼續發表。上海交大醫學院昨日表示，堅決反對違背科研倫理違規開展醫學科學研究，已成立專項工作組，對事件全面調查，將根據情況嚴肅處理。



內媒「新黃河」27日報道，指上海市楊浦區衛生健康委員會工作人員表示，相關部門的工作人員已經在介入跟進。此前，「新黃河」多次嘗試聯繫涉事的科研團隊均未獲回應。

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接受治療後一周死亡

《科學》與知名學術誠信監督平台撤稿觀察（Retraction Watch）23日聯合披露，去年3月24日，一名6歲女童在新華醫院接受了一項基因編輯療法的IIT（研究者發起的臨床研究），經脊髓液注射病毒載體靶向腦部。隨後女童在一周內死亡。

醫院內部評估認為，女童死因是血栓性微血管病，與基因編輯治療存在明確關聯。

該女童患有一種由基因突變導致的神經發育性疾病，主要表現為語言、認知和運動發育遲緩，但通常不直接危及生命。女童家屬經患者交流群聯繫到研究團隊負責人仇子龍，自籌約86萬美元（約674萬港元）資助該試驗。

上海交通大學醫學院昨表示：針對近日網絡上關於我院研究人員仇某某發表的相關醫學研究論文，以及附屬新華醫院開展的一宗臨床研究的相關報道，醫學院高度重視，已成立專項工作組，對事件進行全面調查，感謝社會各界的關心與監督。

