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虐狗擺拍︱內地流浪動物騙局曝光 呃¥250萬僅¥3000元用於救助

即時中國
更新時間：08:56 2026-07-24 HKT
發佈時間：08:56 2026-07-24 HKT

央視新聞昨日（24日）起底流浪動物救助騙局，指有犯罪團夥通過低價購買殘疾、年老流浪狗，減少餵食、故意傷害令狗病態消瘦，再擺拍騙網友捐助打賞，收到的250萬（人民幣，下同）善款僅3000元用於救助。涉案李某被判刑10年半。

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團夥打造虛假「流浪家園」

報道指，網友方女士被一個名叫「小流浪家園」的直播間打動，畫面中多隻流浪狗踡縮在院子里，配文寫着「寵物基地陷入斷糧絕境，希望網友施以援手」。在斥資5000元向其捐助狗糧後，方女士發現寄到當地的「救助快遞」竟是空包裹。

警方調查後發現，該帳號背後是一個打着救助動物旗號、實質進行詐騙的團夥。公司實控人李某於2022年下半年召集親友在村里租了一個院子，放置用低價購買的殘疾、年老的狗隻，打造虛假「流浪家園」。為讓畫面更具衝擊力，他們通過減少餵食或禁止動物進食方式，讓其呈現病態消瘦，甚至故意傷害犬隻，以片區網友信任和援助。

主犯被判刑10年半

經查，2022年到2024年該團夥騙了1500餘名愛心人士，涉金額超250萬，其中真正用於動物的支出金額僅3000餘元，絕大部分贓款被用於購買豪車等。河南省周口市商水縣人民法院判決，主犯李某犯詐騙罪判刑10.5年，其餘6人被分別判刑9.5年至兩年4個月不等。

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