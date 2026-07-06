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深圳大鵬擬向任性「驢友」追償救援費 每人每日¥180網民直呼太便宜

即時中國
更新時間：08:24 2026-07-06 HKT
發佈時間：08:24 2026-07-06 HKT

戶外救援不再免費？深圳大鵬新區近日擬出台野山救援追償新規，驢友（戶外活動愛好者）擅爬野山的救援費用需自行承擔，其中包括社會救援勞務費每人每日180元（人民幣，下同）、餐費上限100元等。大批網民紛紛表示支持，認為追償機制合情合理，甚至直言收費太低。大鵬新區擁有多條熱門戶外線路，近年驢友遇險頻發，2023年曾為救70歲登山者搜尋1個月，僅餐飲就花費10萬多元，公共救援資源耗損極大。

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去年山地救援198宗救412人

內地《中國新聞周刊》報道，今年5月，剛來深圳務工的小劉和女伴被困大鵬鵝公村山野未開發區域，多部門展開一場4小時「海陸空」救援。期間為靠近礁石，租用了租金2000多元的民間船隻。不過，獲救後的小劉無法支付租船費用，只能承擔數百元，其餘部分其以擔任3天志願者「公益代償」。小劉需在鵝公村登山口向每位登山者遞上安全提示卡。

6月28日至29日，大鵬新區救援人員在排牙山、南澳馬料河等未開發區域，亦接連開展兩場救援，成功救出5名被困人員。相關部門根據《中華人民共和國旅游法》《廣東省旅游條例》等規定追償。其中有獲救者承擔5000元救援費用，還有人以參與志願服務「代償」。

大鵬新區依山傍海，近年遇險事件頻發。據大鵬新區應急管理局數據，僅去年就處置山地救援198宗，出動救援人員3465人次救助412人。

6月11日，大鵬新區發布《戶外登山涉險及追償管理辦法》徵求意見稿，明確旅行者違規進入未開發、未開放區域遇險，相關救援主體可以向他們追償費用。

此前，北京已有多個戶外遇險高發地區，出台類似辦法，但多未明晰具體費用。大鵬新區進一步明確了勞務、交通、食宿和裝備等費用標準，如勞務費按8小時計算單位工日，每工日180元；餐費每天不超100元；裝備費參考租賃價格。

頻繁救援耗費大量公共資源

大鵬新區工作人員介紹，費用標準來自《廣東省災害事故應急救援補償辦法》，追償只針對參與救援的社會力量，暫不包括軍隊、武警、消防和其他事業單位隊伍。長期以來，頻繁救援耗費大量公共資源，也帶來財政負擔，「有些救援要租用企業的直升機，1個航時就是2萬塊錢」。

對此，清華大學慈善研究院副院長賈西津認為，公共資源須用於公共支出，「如果為了某些人自己的過失承擔費用，則可能激勵更多人不對自己負責」。

大鵬新區工作人員介紹，費用標準來自《廣東省災害事故應急救援補償辦法》，追償只針對參與救援的社會力量，暫不包括軍隊、武警、消防和其他事業單位隊伍。

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