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人造太陽｜中國自主研發超導磁體成本狂慳75% 或2030年發首度電

即時中國
更新時間：19:15 2026-07-05 HKT
發佈時間：19:15 2026-07-05 HKT

被全球科學界譽為終極新能源的「人造太陽」可控核聚變，再次取得里程碑式的重大科技突破！據央視新聞今日（5日）報道，由中國自主研製的兩款核聚變堆超導磁體，已於6月27日順利完成技術驗收和滿工況參數測試。其中，作為緊湊型聚變實驗裝置核心大腦的「高溫超導中心螺管線圈」，更是實現了100%技術國產化，令生產成本大幅暴跌七成五。

該核心裝置預計將於2027年底建成，並計劃於2030年前後，正式向全球演示利用核聚變發出人類的「第一度電」，正式開啟無限清潔能源的新紀元。

材料成本每米400元降至100元

報道指，核聚變超導磁體一直被視為核聚變工程化鏈條中「最難製造」的關鍵部件。經過科研團隊長達六年的艱苦努力，是次完成測試的超導磁體，成功在原材料、內部結構、核心裝備到加工工藝上，實現了100%自主國產化。

全高溫超導托卡馬克裝置「洪荒70」。新華社
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隨着技術完全自主，超導材料的成本出現「斷崖式」下跌：過去同樣的超導材料一米售價高達400元人民幣，如今成功降至僅100元人民幣，降幅高達75%。此外，是次新型線圈的重量、尺寸與儲能容量均遠超以往規格，單個線圈重量由350噸大幅提升至580噸，這意味著未來「人造太陽」所能產生的能量與發電規模將會更大。

相關新聞：中國人造太陽運行403秒破紀錄牡丹珍品「銀絲貫頂」盛開 「帶刀侍衞」全日看守

1升海水能量等同300升汽油

按照目前主流的科學路徑，可控核聚變主要利用從海水中提取的輕原子核「氘」作為燃料。一公升海水聚變所產生的能量，相當於燃燒300公升汽油，且過程中幾乎不產生放射性核廢料，亦完全沒有碳排放。地球海洋中蘊藏約45萬億噸氘，足以維持人類發展數十億年，因此各發達國家均將「人造太陽」視為必須拿下的核心技術。

事實上，中國的「人造太陽」近年一直在加速刷新世界時間表。早在2025年1月，被稱為「東方超環」的全超導托卡馬克實驗裝置（EAST），已成功實現「1億攝氏度等離子體穩態運行1,066秒」，刷新世界紀錄。是次超導磁體技術的補齊，無疑為中國率先在2030年實現核聚變商業發電奠定了堅實基礎。

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