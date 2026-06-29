四川宜賓5.5級極淺層地震 13人輕傷196人緊急轉移︱有片

中國地震台網指，今日（28日）凌晨零時12分，四川宜賓市高縣附近發生5.5級地震，震源深度6公里，四川省地震局指，震中位於宜賓市高縣沙河鎮。據新華社記者從四川省宜賓市抗震救災指揮部獲悉，事件中無人死亡，13人受輕傷，已及時送醫診療，緊急避險轉移和安置196人。

地震發生後，中國地震局迅速啟動三級應急響應，四川省地震局立即啟動地震應急預案、實施三級應急響應，宜賓市抗震救災指揮部啟動地震三級應急響應。目前，抗震救災各項工作正在緊張有序進行。



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新華社報道，震中交通、電力、通信均未中斷。沙河鎮黨委副書記、鎮長嚴強稱，有21戶房屋開裂，其中3戶房屋開裂相對嚴重，所涉10人已通過投親靠友就近安置。排查發現約有12處道路落石，已初步清理。

據央視報道，高縣縣城居民及附近的珙縣縣城居民表示，地震發生時屋內家具出現明顯移位。宜賓市、成都市等地有震感。