吳尊控訴行李延誤三天無下文 國泰航空深夜發聲明致歉：已成功追蹤｜有片

國泰航空遭名人公開投訴。知名歌手兼演員吳尊昨日（25日）在社交媒體上發布短片，憤怒控訴國泰航空處理行李不當。他透露自己早前由澳洲墨爾本飛往法國巴黎，期間因航班延誤被改道至英國曼徹斯特轉機，然而抵達巴黎後，行李竟然「失蹤」長達三天，期間多次致電國泰客服查詢，均僅獲得「極不積極且不用心」的回覆。事件隨即引發網絡熱議，國泰航空昨日深夜發表緊急聲明，對事件為旅客帶來的不便深表歉意，並澄清目前已成功追蹤到涉事行李，正協調後續運輸安排。

據吳尊在影片中描述，他原定從澳洲墨爾本經香港飛往巴黎，但首段航班延誤近三小時，導致錯過原定前往巴黎的航班。國泰航空其後安排他改經英國曼徹斯特轉機往巴黎，他在香港登機前曾反覆確認行李會隨行，獲國泰職員確認後才登機。

到達曼徹斯特後，國泰安排了一名華人員工協助轉機，他再次強調行李必須送到巴黎，對方回應稱這是其任務。然而吳尊抵達巴黎後，行李卻一直未有出現，他在巴黎等候三日仍無下文，多次致電查詢均未能獲得積極回應，最終決定拍片公開事件。

國泰回應

國泰航空於6月25日晚就事件回應，對聯程航班接駁及後續轉機導致的行李延誤，以及為旅客造成的不便深表歉意。

國泰解釋，行李到達曼徹斯特後，因當地銜接轉運出現問題，未能及時裝載至前往巴黎的後續航班。國泰表示經與相關航空公司及機場密切溝通，已成功追蹤到該行李，將與旅客及相關航司協調後續運輸安排，務求盡快將行李送交。