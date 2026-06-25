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Anthropic指控阿里巴巴發動「蒸餾攻擊」 非法獲取Claude模型能力

即時中國
更新時間：09:37 2026-06-25 HKT
發佈時間：09:31 2026-06-25 HKT

美國人工智能公司Anthropic近日致函美國國會，指控中國科技巨頭阿里巴巴透過大規模虛假帳戶，非法提取其旗下AI模型Claude的核心能力。Anthropic形容這是該公司迄今為止遭遇的最大規模「蒸餾攻擊」，事件引發市場關注，阿里巴巴美國存託憑證（ADR）周三（24日）收跌2.73%，報99.80美元，連續第七個交易日下跌。

涉近2.5萬假帳戶

據Anthropic於6月10日致美國參議院銀行委員會的信函披露，與阿里巴巴及其旗下AI實驗室「通義千問」（Qwen）有關聯的操作者，於今年4月22日至6月5日期間，透過近2.5萬個虛假帳戶，與Claude模型進行約2,880萬次交互，藉此繞過使用限制並蒐集模型輸出內容。

Anthropic指控阿里巴巴發動「蒸餾攻擊」非法獲取Claude模型能力。 路透社
Anthropic指控阿里巴巴發動「蒸餾攻擊」非法獲取Claude模型能力。 路透社

Anthropic指出，此次攻擊針對Claude在軟件工程、代理式推理（Agentic Reasoning）及長程任務等方面的先進能力，這些正是該公司最具商業價值的功能。

什麼是「蒸餾攻擊」？

所謂「蒸餾攻擊」（Distillation Attack），是指利用性能更強大、成本昂貴的AI模型的輸出結果，來訓練規模較小的模型，從而降低開發成本。這種技術能讓開發者以較低成本複製先進AI模型的部分能力。

Anthropic指控阿里巴巴透過「對抗式蒸餾」（Adversarial Distillation），未經授權取得美國AI模型成果，再重新包裝成自家產品，以縮短研發時間並降低訓練成本。

截稿前，阿里巴巴尚未就相關指控作出公開置評。受消息影響，阿里巴巴ADR周三下跌2.73%，報99.80美元，創2025年4月8日以來近15個月新低。

相關新聞：阿里巴巴起訴美國國防部　要求從「中國軍事企業」名單剔除

華府醞釀立法制裁

Anthropic在信中警告，若中國AI實驗室透過大量帳戶繞過存取限制，取得美國前沿模型能力，將加速中國在AI技術領域的追趕步伐。該公司敦促特朗普政府採取更嚴格的技術與監管措施，防堵美國AI技術遭競爭對手大規模擷取。

美國國會正醞釀進一步立法，共和黨參議員Bill Hagerty與民主黨參議員Andy Kim計劃提出修正案，授權政府將利用美國AI模型輸出內容訓練競爭產品的中國企業列入黑名單或實施制裁。

值得注意的是，美國國防部本月8日已將阿里巴巴列入「中國軍事企業」黑名單，阿里巴巴已就此向美國法院提告，要求撤銷相關認定。

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