珍稀古樹普洱 | 無良商家賣一斤¥109假貨 搵演員訛稱助農狂賺千萬

近日，內地多個普洱茶網絡直播間被揭發大規模售賣假冒古樹茶葉，以「名山正宗」「助農」為幌子，低價出售普通甚至拼配茶葉，嚴重誤導消費者。調查發現，部分熱門直播間更月入逾千萬元，背後充斥假冒偽劣及演員造假行為。

幾分鐘輕鬆賺十幾萬

其中，擁有78.6萬粉絲的「雲南阿偉」直播間，熱賣的「曼松王子山7號古樹普洱茶」，標價僅109.1元（200克），短短幾分鐘便售出逾1280單，銷售額高達14萬餘元。但據2026年雲南名山採購價，曼松王子山古樹春茶每公斤高達4.5萬元。記者前往勐臘縣曼松王子山求證，當地茶農明確表示，直播間售賣的所謂曼松古樹茶「全是假的」，真正曼松古樹茶產量稀少，早被熟客訂購一空。

同樣情況亦出現於冰島老寨古樹茶。直播間以每公斤733元售賣所謂2025年冰島老寨春茶，數百單迅速售罄。但記者到臨滄市冰島老寨查證，村民指直播間內自稱茶農者並非當地人，真品冰島老寨古樹茶每公斤至少要1.6萬元。

直播截圖。央視新聞

記者找到的收據。央視財經

直播負責人稱他不到半年便賺了2000萬。央視財經

茶農稱他們每日都蝕本。央視新聞

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助農只是自導自演

記者臥底「雲南阿偉」直播間發現，該公司以「助農」為名與茶農五五分成，但茶農幾無話語權，只能任由主播低價甩賣。直播間一方面收割消費者，一方面亦令部分茶農每日都蝕本 。

另一擁有12萬粉絲的「易經茶葉」直播間，同樣號稱售賣冰島老寨珍藏普洱茶。記者在現場發現，27名所謂「茶農」中，竟有20人是演員，僅7人是真茶農。單據更清楚顯示，演員收取「演藝表演」勞務費，與2022年央視「3·15」晚會曝光的翡翠直播造假套路如出一轍。

業界人士提醒，購買高價古樹茶時，應選擇信譽良好的實體店或官方渠道，切勿輕信直播間「名山直供」「限時秒殺」等宣傳。