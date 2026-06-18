福田口岸︱網紅水療店女客踩釘見血 商家賠¥300要先刪負評

深圳福田口岸附近的網紅水會「湯崎·湯泉生活」，有女客踩中鐵釘導至腳底受傷流血。商家要求傷者先刪去差評，才願意賠償¥300。雙方僵持不下，直至媒體介入，店方才肯就範賠償。

赤腳出鹽蒸房中招

奧一新聞報道，深圳居民陳女士（化姓），5月23日到福田口岸的「湯崎·湯泉生活」消閑，但依規定赤腳入鹽蒸房。

陳女士焗汗完畢後，準備穿回鞋子離開，期間赤裸的左腳踩中墊子上的一口鐵釘，腳底被刺傷流血。

陳女士即時將釘子從腳底拔出，職員亦迅速取碘酒為她消毒。陳女士前往中山大學附屬醫院檢查，並注射了破傷風疫苗。

事後，陳女士向店方協商，要求賠償醫藥、交通、誤工等費用，但店方只肯賠¥300，且態度強硬要求陳女士要先刪去差評和撤去投訴，才會付款。

陳女士不滿店方要她先滿足要求，才承擔賠償責任，雙方談判一直陷入僵局。最後在內地媒體介入後，店方在1小時內給了陳女士賠付¥276醫藥及交通費，另將¥300現金券折現補償。