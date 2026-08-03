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古洞PARK SILICON錄7000宗查詢 部署短期內開價

新盤速遞
更新時間：17:50 2026-08-03 HKT
發佈時間：17:37 2026-08-03 HKT

會德豐地產旗下的古洞PARK SILICON推售在即，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，短期內公布首批單位價錢，並開放示範單位。大部分準買家主要鍾情兩房梗廚單位，而系列項目中以第2期PALO SPRINGS涉及更多兩房梗廚戶型，料會率先推出該期數單位應市。

古洞PARK SILICON推售在即，大部分準買家主要鍾情兩房梗廚單位。
古洞PARK SILICON推售在即，大部分準買家主要鍾情兩房梗廚單位。

約4成為内地客

黃光耀續指，自命名後已錄近7,000宗查詢，當中6成為用家，另4成為投資客。查詢客中有大約4成為内地客或經常往返本港及內地人士。

項目將夥順豐香港進行「智慧生活」戰略合作，目標涵蓋「衣食住行」不同方面，提供各類智能服務，包括無人機配送、一站式預辦登機及行李配送及延伸居家服務。

相關文章：古洞新盤PALO SPRINGS頻錄查詢快開價 客源逾半屬內地客部署深圳路演

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