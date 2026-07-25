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天瀧推頂層特色戶招標 造價有望挑戰項目新高

新盤速遞
更新時間：09:15 2026-07-25 HKT
發佈時間：09:15 2026-07-25 HKT

豪宅新盤大額成交頻現，發展商亦趁勢限量加推，由恒基牽頭發展的啟德天瀧，昨日發出新一份銷售安排，推出項目面積最大的頂層特色戶招標，預期造價將挑戰項目新高。

由恒基、會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國合作發展的天瀧，推出1座33樓C室頂層特色戶招標，單位面積1,942方呎，屬全盤最大單位，附設有425方呎平台，為4房連3套房間隔，料成交價及呎價均可挑戰項目新高，招標期由本月28日至今年10月20日。

與此同時，項目亦推出9伙3房及4房海景大戶今日起招標，面積1,117方呎至1,382方呎，招標期由今日起至今年12月10日。

高爾夫．御苑4房2077萬售出

此外，恒基旗下多個新盤，昨日連環錄得新成交，單位合共套現逾5,848萬，其中粉嶺高爾夫．御苑，昨日以招標形式售出2座25樓A室，單位面積1,314方呎，屬4房雙套連工作間套間隔，成交價2,077萬，成交呎價約15,807元。

另外，土瓜灣壹沐2期則最新售出2座25樓F室，單位面積348方呎，屬於2房戶型，以874.76萬成交，成交呎價約25,137元。項目本月至今累售約3伙，合共套現逾3,105萬，而開售至今則累積售出284伙，佔全盤逾68%。

啟德THE HENLEY III最新售出3A座35樓A室，單位面積776方呎，採3房1套設計，以2,599.6萬成交，成交呎價33,500元；粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue則售出C座8樓15室，單位面積221方呎，採開放式設計，成交價296.85萬，成交呎價13,432元。
 

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