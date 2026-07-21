黃金海灣．珀岸添成交 2房694萬售 每呎1.54萬

旭日國際發展位於屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸自現樓形式推售後，銷情不俗，餘貨亦買少見少，項目昨日添成交，一個2房單位以每方呎逾1.54萬售出。

黃金海灣·珀岸昨日售出1A座18樓E室，面積450方呎，屬2房間隔，採開放式廚房設計，單位透過招標形式以694.1萬成交，呎價達15424元。根據成交紀錄冊，買家選用90天成交期的付款辦法，並可享家具優惠。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展共提供1323伙，項目已屬現樓，擁即買即住即收租優勢。

昨日錄得成交的黃金海灣．珀岸共提供631伙，項目推售至今已售出超過560伙，套現超過27.6億。至於另一期黃金海灣．意嵐則提供692伙，自推售至今已累售約610伙，套現超過23.88億。換言之，兩期項目迄今累售單位已近1180伙，共套現逾51.49億。

黃金海灣位置鄰近海邊，為近年少有的臨海項目，從項目步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點。