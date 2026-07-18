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黃金海灣．意嵐2房呎售1.4萬

新盤速遞
更新時間：15:19 2026-07-18 HKT
發佈時間：15:19 2026-07-18 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐，自推出以來銷情理想，昨再錄新成交，為3座10樓G室，面積466方呎的2房單位，以656.8萬成交，呎價約14094元。

成交價656萬

據成交記錄冊顯示，買家採90天現金優惠付款計劃，首期樓價5%臨時訂金於投標書獲賣方接納當日繳付，買方並須於其後5個工作天內簽署買賣合約，餘款樓價95%，於90天內成交時支付。另外買家可享家具優惠。

黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙，項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

而樓盤鄰多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗。
 

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