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海瑅灣II兩房示位首曝光 明日開放參觀

新盤速遞
更新時間：14:08 2026-07-16 HKT
發佈時間：14:08 2026-07-16 HKT

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣II，自昨日公布首張價單後反應熱烈，發展商表示將在明日開放示範單位予公眾參觀，周六（18）開始收票，預計最快下周上載首份銷售安排。

深受內地客及外籍人士歡迎

信和執行董事田兆源表示，項目將在明日開放示範單位予公眾參觀，為2房連書房無改動示範單位，並在周六起開始收票，預計最快下周上載首份銷售安排，另外會因應市場反應，考慮加推新價單應市。

田兆源續指，項目1期開售時主要客源為用家，佔約7成，並主要為年輕家庭客。另外由於日出康城屬精英社區，深受內地客及外籍人士歡迎，加上鄰近科技大學，因此亦有3成為投資客，並預計今期銷售將錄同樣客源分布。

海瑅灣II3B座38樓D室：

海瑅灣II今日開放兩房連書房無改動標準單位予傳媒參觀，以3B座38樓D室為藍本搭建，面積554方呎，屬兩房連書房間隔，方正實用。

單位門口附設一組鞋櫃，設計方便貼心。客飯廳長形開則，容易布局，並與露台相連，可採納室外自然光線，營造明亮舒適感覺。項目特意將單位露台及工作平台巧妙結合，面積達38方呎。

主人睡房空間寬敞，已預留衣櫃位置，住戶可靈活擺放傢俱。另一間睡房間隔同樣方正實用，共享同一座向景觀，備有採光度十足的玻璃幕牆窗戶。書房採趟門設計，亦與其他房間共享同一座向景觀。

相關文章：海瑅灣II首批開價 每呎1.57萬搶攻 較同區低逾10% 入場價574萬

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