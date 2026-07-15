海瑅灣II首批257伙 每呎均價1.57萬

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣II今日開價，推出首批257伙價錢，折實售價574.6萬元起，折實呎價14,826元起，折實平均呎價15,770元。

折實呎價14,826元至16,809元

信和執行董事田兆源表示，首張價單提供257伙，包括210伙2房連開放示廚房設計、37伙2房連書房戶及10伙1房間隔，計算最高15%折扣優惠後，折實售價574.6萬至908.99萬元，折實呎價14,826元至16,809元，折實平均呎價15,770元。

田兆源提到，呎價最低單位為5A座7樓C室，面積488 方呎，2房連開放式廚房間隔，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價723.52萬元，折實呎價14,826元。

最快下周推售

田兆源續指，項目為日出康城壓軸一期，加上第一期園景價單單位已沽約9成，區內供應有限，因此形容是次價錢為「終極臨海壓軸行動價」，並較1期首張價單微升約1.2%。項目稍後時間公布收票及開放示範單位時間，最快下周推售。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇稱，入場售價單位為5B座7樓F室，面積347方呎，1房間隔，折實售價574.6萬元，折實呎價16,559元。