白石角海日灣單日沽6伙 涉近1.2億

新盤餘貨銷情不俗，受惠白石角站新選址移近的大埔白石角海日灣，令項目成交加快，昨日單日沽出6伙，成交價介乎1423.3萬至2833.9萬，套現將近1.2億。

呎價最高1.59萬

由億京發展的海日灣系列昨日合共錄得6宗成交，當中最受惠鐵路站新選址的海日灣II，昨天單日連沽4伙，其中，售價最高為海日灣II的2座3樓D室，單位面積1866方呎，屬於4房2套戶型，以2833.9萬獲承接，成交呎價15187元，另外3伙，單位面積介乎1033至1225方呎，成交價則介乎1643.2萬至1898.1萬，呎價15168至15907元。

至於另外2宗則位於海日灣，成交包括Court D2座16樓D室，面積1504方呎，以2661萬售出，呎價15698元；另一伙位於Court C2座2樓C室，面積1067方呎，同為3房連套房間隔，以1423.3萬獲承接，呎價13339元。

政府日前落實白石角站新選址後，海日灣系列從本月10日起已累錄16宗成交，套現逾3億。

西貢WHITESAND COVE呎價1.7萬

WHITESAND COVE招標以1524萬售出3房。

另外，華懋西貢WHITESAND COVE昨日錄得一宗招標成交，售出1座3樓B室，面積894方呎，屬3房1套房連工人套房間隔，以1524萬成交，呎價為17047元。據悉，買家為外區家庭客，入標購入單位計劃作家庭度假之用。項目自現樓亮相以來累售11伙，套現近2.7億。

啟德海灣成交價1308萬

嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣就於昨日售出2C座21樓C室，面積551方呎，為2房連梗廚戶型單位，成交價1308萬，呎價約23739元。

而新地元朗PARK YOHO NAPOLI在同系新盤準備開售時錄得交投，新沽走21A座2樓A室，面積824方呎，屬於3房1套連梗廚及儲物室間隔，以1222萬獲承接，呎價約14830元。

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